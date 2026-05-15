Melhor mel de Pelotas: concurso premia produtores e define representantes para etapa regional

Iniciativa da Emater busca incentivar a formalização e a pureza do produto. Elise Souza / EmateR/RS

Foi realizado na última quinta-feira (14) o 6º Concurso Municipal da Qualidade do Mel de Pelotas, promovido pela Emater/RS-Ascar. O evento foi realizado no campus CaVG do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) e reuniu 48 amostras produzidas por apicultores da região.

A competição premiou quatro produtores em duas categorias: mel claro e mel escuro. As amostras passaram por avaliação sensorial, que levou em consideração critérios como aparência, aroma e sabor.

Na categoria mel claro, o primeiro lugar ficou com Wilmar Heinamenn, seguido por Mayara Sias. Já na categoria mel escuro, Carolina Gonçalves conquistou o primeiro lugar e Carlos Augusto Kurz ficou em segundo.

Os vencedores avançam agora para a etapa regional do concurso, marcada para o dia 22 de maio, em Santa Vitória do Palmar. A disputa regional chega à sua 9ª edição e reúne representantes de 16 municípios da região sul do Estado. Segundo a organização, o concurso começou em 2016 e teve interrupção durante o período da pandemia.

De acordo com a médica veterinária da Emater/RS e responsável pela atividade da apicultura na região, Mara Helena Saalfeld, o principal objetivo do concurso é incentivar melhorias na qualidade do mel produzido pelos apicultores.

— O objetivo desse concurso é melhorar a qualidade e mostrar para o apicultor que o mel precisa ser centrifugado, sem impurezas, sem cheiro de fumaça e sem fermentação. Com esse trabalho ao longo desses anos, nós também incentivamos muitos produtores a se formalizarem — afirma.

Mara destaca ainda que o modelo do concurso é pioneiro na região sul do Estado.

— Esse concurso, da forma como é feito, é só a nossa região que realiza — explica.

O apicultor Ivonir Wrege, que trabalha com produção de mel há mais de dez anos, participou pela quarta vez da competição. Ele já havia se classificado para a etapa regional em outras três oportunidades.

— Sempre tentando fazer melhor. Cada vez consegui melhorar mais ainda. Também ajuda bastante na divulgação, é um reconhecimento muito legal — comenta.

Como funciona a avaliação

Evento realizado no campus CaVG reuniu 48 amostras de apicultores locais. Elise Souza / Emater/RS

Segundo o professor da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Jerri Zanusso, que participa da avaliação há alguns anos, o processo começa pela análise visual das amostras.

Primeiro, os jurados definem se o produto se enquadra na categoria de mel claro ou escuro.

— Nós avaliamos o aspecto geral do mel ainda no pote. Essa distinção funciona como comparar vinho branco e vinho tinto: são universos completamente diferentes — explica.

Após essa etapa, os avaliadores analisam aroma e sabor do produto. Segundo Zanusso, alguns erros comuns acabam comprometendo a qualidade final do mel.

— Se o apicultor utilizou muita fumaça no manejo, isso acaba passando para o produto e mascarando os aromas naturais do mel. Outro problema comum é a presença de resíduos de cera, quando o produto não foi bem filtrado — afirma.