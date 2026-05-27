Marinha interdita lancha após incidente na travessia entre São José do Norte e Rio Grande

Conforme a Capitania, a medida ocorre devido à necessidade de reparos. Imagem cedida / Rádio Norte

A embarcação Brisa El Shaday, da empresa Transnorte, foi retirada de circulação por prazo indeterminado após apresentar problemas durante a travessia hidroviária entre Rio Grande e São José do Norte.

A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, em nota divulgada na tarde desta quarta-feira (27). (Veja nota na integra abaixo)

Conforme a Capitania, a medida foi adotada devido à necessidade de manutenção, instalação e reparos no motor da embarcação.

A Brisa El Shaday permanecerá interditada até que sejam restabelecidas as condições adequadas de segurança e navegabilidade, conforme prevê a legislação.

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A Marinha reforçou que a responsabilidade pela manutenção cabe ao proprietário da embarcação e destacou que qualquer operação está proibida até nova avaliação e liberação da Autoridade Marítima.

O caso ocorreu após a embarcação apresentar problemas mecânicos durante a travessia. Segundo a empresa, cerca de 200 passageiros estavam a bordo no momento da ocorrência. Não houve registro de feridos.

Na ocasião, a administradora da Transnorte, Suzana Gautério, afirmou que a embarcação não corria risco de afundamento por se tratar de um catamarã com compartimentos estanques.

Paralelamente à interdição, segue em andamento o Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), instaurado para apurar as circunstâncias e as causas da ocorrência registrada em Rio Grande.

Operação segue com duas embarcações

Com a retirada da Brisa El Shaday de circulação, a travessia aquaviária passa a operar com duas embarcações.

Atualmente, o serviço funciona com saídas ao longo do dia, atendendo trabalhadores, estudantes e moradores que dependem diariamente do transporte hidroviário entre os dois municípios.

Conforme a Transnorte, cerca de 105 mil passageiros utilizam o serviço por mês. A ligação hidroviária é a principal forma de deslocamento entre Rio Grande e São José do Norte.

Questionada pela reportagem sobre possíveis alterações na grade horária nos próximos dias, a empresa informou que os horários serão mantidos normalmente.

— Somente no dia do ocorrido que um horário não foi cumprido. Nos demais horários o serviço transcorreu normalmente. Toda a tabela está sendo cumprida — afirma Suzana.

A previsão da Transnorte é de que os reparos na embarcação sejam concluídos ainda nesta semana.

Confira a nota da Capitania:

"A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul (CPRS), informa que, após a realização de inspeção técnica e verificação das condições de segurança da embarcação Brisa El Shaday, foi determinada sua retirada de tráfego por prazo indeterminado.

A medida foi formalizada por meio da Portaria nº 49/2026/CPRS e decorre da necessidade de realização de manutenção, instalação e reparos no motor da embarcação, permanecendo interditada até que sejam restabelecidas as adequadas condições de segurança e navegabilidade, em conformidade com a legislação em vigor.

A CPRS reforça que a responsabilidade pela manutenção da embarcação em condições seguras cabe ao proprietário, sendo vedada qualquer operação até nova avaliação e liberação pela Autoridade Marítima. Paralelamente, permanece em andamento o Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), instaurado com o propósito de apurar as circunstâncias e causas determinantes da ocorrência registrada no município de Rio Grande/RS.

A Marinha do Brasil segue acompanhando o caso e adotando todas as medidas cabíveis no âmbito de suas competências legais, com foco na segurança da navegação, na salvaguarda da vida humana no mar e na prevenção da poluição hídrica."