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Transporte aquaviário
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Marinha interdita lancha após incidente na travessia entre São José do Norte e Rio Grande

Embarcação foi retirada após pane com 200 passageiros a bordo; manutenção e investigação sobre o caso estão em andamento

Laura Cosme

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