Manutenção da Corsan pode afetar abastecimento de água em bairros de Rio Grande

Não há horário previsto para estabilização do funcionamento. Corsan / Divulgação

Uma manutenção operacional da Corsan poderá causar variação de pressão e eventual desabastecimento de água em bairros de Rio Grande nesta quinta-feira (14).

O serviço será realizado na Estação de Tratamento de Água (ETA) do município.

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Segundo a companhia, a intervenção ocorre no conjunto de tubulações, válvulas e conexões responsáveis por receber a água bombeada da estação e direcionar o abastecimento para a rede de distribuição.

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A Corsan informa que os impactos podem atingir praticamente todos os bairros da cidade, com exceção do Cassino e arredores.

De acordo com a empresa, o objetivo do serviço é qualificar o sistema de distribuição de água no município.

A companhia não informou uma previsão para normalização completa do sistema.



