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Manutenção da Corsan pode afetar abastecimento de água em bairros de Rio Grande

Serviço será realizado na Estação de Tratamento de Água e pode causar variação de pressão e desabastecimento em diferentes regiões da cidade

Joanna Manhago

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