Manutenção da Corsan pode afetar abastecimento de água em bairros de Rio Grande

Uma manutenção operacional da Corsan poderá causar variação de pressão e eventual desabastecimento de água em bairros de Rio Grande nesta quinta-feira (14).
O serviço será realizado na Estação de Tratamento de Água (ETA) do município.
Segundo a companhia, a intervenção ocorre no conjunto de tubulações, válvulas e conexões responsáveis por receber a água bombeada da estação e direcionar o abastecimento para a rede de distribuição.
A Corsan informa que os impactos podem atingir praticamente todos os bairros da cidade, com exceção do Cassino e arredores.
De acordo com a empresa, o objetivo do serviço é qualificar o sistema de distribuição de água no município.
A companhia não informou uma previsão para normalização completa do sistema.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.