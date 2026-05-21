Geral

Segurança alimentar
Notícia

Mais de duas toneladas de produtos impróprios para consumo são apreendidas em estabelecimentos de Pedro Osório

Fiscalização coordenada pelo Ministério Público identificou irregularidades sanitárias e interditou a padaria de um dos locais

Laura Cosme

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