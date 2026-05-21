Mais de duas toneladas de produtos impróprios para consumo são apreendidas em estabelecimentos de Pedro Osório

Mais de duas toneladas de produtos impróprios para consumo foram apreendidas durante uma operação de fiscalização realizada nesta quinta-feira (21) em quatro mercados de Pedro Osório, no sul do Estado.

Um dos estabelecimentos teve a padaria interditada devido às más condições de higiene. Entre os itens recolhidos estavam carnes, pães, embalagens de mel, bebidas, temperos e água sanitária.

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Durante a fiscalização, as principais irregularidades constatadas foram produtos vencidos, falta de procedência e de registro nos órgãos competentes, armazenamento fora da temperatura adequada e fracionamento sem autorização.