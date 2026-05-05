Localizada embarcação de pescadores desaparecidos após naufrágio na Lagoa dos Patos

O Corpo de Bombeiros localizou nesta terça-feira (5) a embarcação que naufragou na Lagoa dos Patos com quatro pescadores. As buscas realizadas pela manhã tiveram apoio de um barco avançado equipado com sonar.
Segundo o capitão Bolívar Gomes, comandante da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiro Militar (3º BBM), o equipamento permitiu mapear a área e identificar a estrutura submersa.
— Tudo indica ser a embarcação objeto desse naufrágio. Logo que recebi a notícia, entrei em contato com Porto Alegre. Foi acionada a equipe de mergulhadores, que já está em deslocamento para a região — afirmou.
A próxima etapa da operação será realizada por mergulhadores, responsáveis por prender a estrutura para posterior içamento com auxílio de uma grua da Marinha do Brasil.
Até o momento, dois homens foram encontrados mortos entre sábado (2) e domingo (3). As vítimas foram identificadas como Marlom Lopes da Silva e Tales Silva Sales.
O caso começou na noite de sexta-feira (1º), por volta das 20h30min, quando bombeiros foram acionados após relatos de que duas pessoas estariam sobre a estrutura de uma embarcação à deriva, a cerca de 10 milhas náuticas da margem.
Posteriormente, foi confirmado que se tratava de um barco de pesca com quatro tripulantes. O grupo teria saído de São José do Norte.
As buscas pelos dois desaparecidos seguem mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha.
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