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Localizada embarcação de pescadores desaparecidos após naufrágio na Lagoa dos Patos

Barco com quatro tripulantes afundou na sexta-feira; duas vítimas morreram e outras duas ainda são procuradas

Stéfane Costa

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Gabriel Veríssimo

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