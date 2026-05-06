Lista contra alunas do IFSul: MP vai ouvir adolescentes indiciados por cyberbullying; veja o que pode acontecer

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Promotoria vai analisar o caso e quer começar oitivas em maio. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) já recebeu o inquérito policial que indiciou por cyberbullying oito adolescentes estudantes do Instituto Federal Sul-riograndense (IFSul). No momento, o órgão afirma que está analisando o caso e que a promotora responsável, Daniela Timm Ferreira, não irá se manifestar.

O órgão adiantou apenas que serão marcadas audiências de apresentação individuais com os adolescentes e seus responsáveis na Promotoria de Justiça de Pelotas, preferencialmente no mês de maio, para ouvir os adolescentes e analisar as medidas socioeducativas cabíveis.

Os adolescentes são apontados pela polícia como responsáveis por criar e divulgar uma lista com termos depreciativos e de cunho sexual contra cerca de 30 alunas do IFSul.

A legislação que tipifica o crime de cyberbullying foi sancionada em 2024 e define a prática como intimidação sistemática realizada em ambiente virtual. Como os investigados têm entre 12 e 18 anos incompletos, eles respondem por ato infracional, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e não pelo Código Penal.

O inquérito, conduzido pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Pelotas, foi concluído na quinta-feira (30).

Qual o papel do Ministério Público

Durante as audiências individuais, o Ministério Público ouve o relato do adolescente e do responsável e decide se arquiva o processo, oferece remissão ou propõe representação.

A remissão é um termo jurídico que significa que o adolescente não será processado, não será condenado e não terá antecedentes, mas poderá cumprir alguma medida socioeducativa em liberdade, conforme a gravidade do caso.

Se ocorrer representação, o adolescente responderá a processo no juízo da infância.

Quais são os tipos de medidas socioeducativas

As medidas socioeducativas estão previstas nos artigos 112 a 125 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Elas podem ser aplicadas em meio aberto ou em meio fechado.

As seis medidas socioeducativas principais são, em ordem crescente de severidade:

Advertência (Art. 115): repreensão formal e verbal aplicada pelo juiz;

(Art. 115): repreensão formal e verbal aplicada pelo juiz; Obrigação de Reparar o Dano (Art. 116): ressarcimento da vítima, restituição do bem ou compensação do prejuízo material;

(Art. 116): ressarcimento da vítima, restituição do bem ou compensação do prejuízo material; Prestação de Serviços à Comunidade (Art. 117): realização de tarefas gratuitas de interesse geral por no máximo seis meses;

(Art. 117): realização de tarefas gratuitas de interesse geral por no máximo seis meses; Liberdade Assistida (Art. 118): acompanhamento próximo por um orientador por no mínimo seis meses para reinserção social;

(Art. 118): acompanhamento próximo por um orientador por no mínimo seis meses para reinserção social; Regime de Semiliberdade (Art. 120): pode haver atividades externas durante o dia, mas com recolhimento obrigatório à noite;

(Art. 120): pode haver atividades externas durante o dia, mas com recolhimento obrigatório à noite; Internação em Estabelecimento Educacional (Art. 121): medida privativa de liberdade aplicada em casos graves (violência/ameaça), por tempo indeterminado, com avaliação a cada 6 meses e máximo de 3 anos.

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O meio fechado só cabe em três situações: ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; reiteração no cometimento de outras infrações graves; e descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.



