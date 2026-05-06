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Lista contra alunas do IFSul: MP vai ouvir adolescentes indiciados por cyberbullying; veja o que pode acontecer

Promotoria recebeu o inquérito da polícia e prevê audiências ainda em maio; adolescentes respondem por ato infracional e podem cumprir medidas socioeducativas

Gabriel Veríssimo

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