Licitação para reconstrução da ponte da Ilha dos Marinheiros recebe propostas

A licitação para reconstrução da Ponte Wilson Mattos Branco, principal ligação entre o continente e a Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, avançou nesta quarta-feira (20) com a abertura das propostas das empresas interessadas na obra.
Ao todo, quatro empresas participaram do processo licitatório. A Sulcredi Construção Limitada apresentou o menor valor, com proposta de aproximadamente R$ 2,868 milhões, ligeiramente abaixo do teto previsto no edital, de R$ 2.869.755,30.
Uma das empresas foi desclassificada por apresentar valor considerado muito abaixo do estimado pela prefeitura. Agora, o município iniciou a fase de habilitação das três concorrentes restantes, com análise da documentação técnica e jurídica.
Segundo a secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais, Giovana Trindade, a homologação da vencedora dependerá da conferência dos documentos exigidos no edital.
— A primeira empresa vai encaminhar as planilhas e as documentações para fazermos a análise e verificar se estão dentro das exigências. Caso ela não se enquadre, passamos para a segunda e para a terceira colocada — afirma.
Conforme a prefeitura, após a assinatura do contrato, a empresa vencedora terá dois meses para elaborar o projeto executivo e mais seis meses para executar a obra.
A Ponte Wilson Mattos Branco teve a estrutura comprometida durante as enchentes de 2024, após o deslocamento de um dos pilares. Desde então, a ligação com a Ilha dos Marinheiros opera de forma parcial após obras emergenciais de estabilização.
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