Lancha faz parada de emergência após problema mecânico na travessia entre São José do Norte e Rio Grande

Embarcação atracou no Posto Marine, em Rio Grande. Imagem cedida / Rádio Norte

Uma lancha que realizava a travessia aquaviária entre São José do Norte e Rio Grande precisou fazer uma parada de emergência na tarde de segunda-feira (25) após apresentar problemas mecânicos. A embarcação atracou no Posto Marine, em Rio Grande.

Segundo a empresa Transnorte, responsável pelo serviço, a parada ocorreu por medida de segurança. Em nota, a empresa informou que todos os passageiros desembarcaram e que não houve risco de afundamento da embarcação.

Ainda conforme a empresa, cerca de 200 passageiros estavam na lancha.

— A nossa lancha é um catamarã com compartimentos estanques e com isso não corre o risco de afundamento — afirma Suzana Gautério, administradora da empresa.

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, informou que uma equipe de Inspeção Naval foi enviada ao local após o caso ser comunicado.

Conforme a capitania, não houve registro de feridos nem situação de risco envolvendo passageiros ou tripulantes.

A embarcação Brisa El Shaday passará por perícia e por uma verificação das condições de navegabilidade na manhã desta terça-feira (26). A Capitania dos Portos também instaurará um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas da ocorrência.

Leia Mais Passageiros reclamam de superlotação e horários na travessia por lancha entre Rio Grande e São José do Norte

Protesto na hidroviária

Cerca de uma hora após a ocorrência envolvendo a embarcação, um protesto foi registrado na hidroviária de Rio Grande.

Segundo relatos de passageiros, a embarcação com saída programada para as 18h20min deixou o terminal por volta das 18h10 e já com a capacidade esgotada, o que impossibilitou o embarque de dezenas de usuários.

A situação gerou manifestações de trabalhadores e demais passageiros que permaneceram no terminal. Os protestos foram marcados por reclamações relacionadas ao cumprimento dos horários e à capacidade operacional das embarcações.

O serviço de travessia aquaviária entre as duas cidades, tanto por lanchas quanto por balsas, é regulamentado pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan).