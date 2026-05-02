Jovem morre por suposta descarga elétrica ao usar celular em Canguçu; veja orientações de segurança

O agricultor Éverton Duarte Köhler, 24 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (1º), no interior de Canguçu, na zona sul do Estado, após ter sofrido uma possível descarga elétrica decorrente de um raio caído nas proximidades de sua casa. Segundo informações repassadas pela família ao Hospital de Caridade do município, o rapaz estaria manuseando um aparelho celular conectado à tomada de energia quando teria ocorrido a descarga. Ele foi conduzido por familiares ao hospital, mas chegou sem vida ao estabelecimento.

De acordo com o Hospital de Caridade, Köhler recebeu tentativas de reanimação, mas não houve sucesso. A Brigada Militar de Canguçu informou que tomou conhecimento do caso, mas não registrou ocorrência porque a própria família conduziu a vítima em busca de socorro. Zero Hora não conseguiu contato com a delegacia de Polícia Civil do município até a publicação desta reportagem.

— O que foi relatado é que o rapaz estava mexendo no celular, que estava carregando, quando caiu um raio e deu a descarga elétrica. Ele estava com o filho no colo, um bebê, mas que, felizmente, não aconteceu nada com ele. Os familiares ficaram muito abalados com o que aconteceu — revela o funcionário da Funerária Santo Antônio João Garcia, responsável pelo velório e pelo funeral da vítima.

Köhler morava com o filho e a esposa e trabalhava com o plantio de fumo. O início do velório está marcado para as 13h deste sábado (2) na Comunidade São Lucas, no Alto da Cruz (5º distrito de Canguçu), e o sepultamento deverá ocorrer às 16h. Além da mulher e do filho, ele deixa os pais e uma irmã.

Recomendações sobre o uso de celulares

A principal recomendação de segurança é não usar o aparelho celular enquanto estiver conectado à tomada. Além disso, ele deve ser desconectado durante chuvas intensas. Descargas elétricas podem atingir a rede elétrica e provocar acidentes.

Veja outras orientações:

Evite adaptadores e extensões: os chamados "benjamins" aumentam o risco de sobrecarga nas tomadas e, consequentemente, de acidentes elétricos

Celular e água não combinam: evite usar o aparelho em locais com alta umidade, como banheiros. A água é condutora de eletricidade, aumentando o risco de curto-circuito e choques

Durante fortes chuvas, retire o celular da tomada, pois descargas elétricas podem atingir a rede elétrica

Jamais use fones de ouvido com fio enquanto o aparelho estiver carregando

Não usar carregadores "turbo" quando o smartphone não for compatível com essa tecnologia aprovada pelo fabricante

Quando realizar substituição de baterias, usar apenas peças originais e realizar o serviço com profissionais habilitados

Retirar a capinha do celular quando for realizar o carregamento. Isso contribui com o resfriamento do aparelho, eficiência do carregamento e segurança

Realizar o carregamento afastado da cama, cortinas ou de ambientes molhados

Usar carregadores homologados pelo fabricante