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Jovem morre por suposta descarga elétrica ao usar celular em Canguçu; veja orientações de segurança

Relatos indicam que a vítima manejava o aparelho, ligado à tomada, quando teria caído um raio nas proximidades

Marcelo Gonzatto

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