Investimento federal vai reformar 110 casas em comunidades de Rio Grande

Foram habilitadas 110 unidades habitacionais no município. Destas, 85 estão localizadas na região da rua Roberto Socoowski. Laura Cosme / Grupo RBS

Rio Grande foi contemplado no programa federal Periferia Viva – Regularização e Melhorias, do Ministério das Cidades, na modalidade "Melhorias Habitacionais". Foram habilitadas 110 unidades habitacionais no município. Destas, 85 estão localizadas na região da Rua Roberto Socoowski e 25 na área da Curva, no bairro Getúlio Vargas (BGV).

A iniciativa prevê investimentos em reformas voltadas, principalmente, à qualificação das condições sanitárias de moradias localizadas em áreas classificadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como comunidades periféricas.

Os investimentos previstos variam entre R$ 35 mil e R$ 40 mil por residência, com prioridade para melhorias em banheiros e instalações hidrossanitárias.

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Entre as intervenções previstas estão a construção de novos banheiros, reformas de sanitários já existentes, instalação de fossas sépticas, adequação de redes de água e esgoto, troca de louças sanitárias e implantação de caixas d'água.

A seleção do município integra o edital lançado pela Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, por meio de portaria publicada em dezembro do ano passado.

Famílias serão selecionadas com base em critérios socioeconômicos

As obras nas moradias contempladas serão executadas pela empresa Lex Construtora, habilitada no processo junto ao Ministério das Cidades. A prefeitura do Rio Grande ficará responsável pela definição das famílias beneficiadas, utilizando informações de cadastros sociais do município.

A seleção deve considerar critérios socioeconômicos e a situação das moradias localizadas nas áreas contempladas pelo programa.

As famílias selecionadas deverão contribuir com cerca de 1% do valor total investido em cada residência. Na prática, a contrapartida representa um valor proporcional ao custo da obra executada no imóvel. Além disso, beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) ficarão isentos da cobrança.

Além das unidades já habilitadas, a prefeitura do Rio Grande também conseguiu aprovar propostas em localidades consideradas passíveis de regularização fundiária. A região da Mangueira ficou como suplente nos projetos selecionados e dependerá de aporte financeiro do governo federal para também ser contemplada pelo programa.

Perfil das comunidades periféricas

Em Rio Grande, há 5.022 pessoas residentes em favelas, conforme dados do IBGE. As regiões Getúlio Vargas, Santa Tereza, Mangueira, Henrique Pancada, Roberto Socoowski e Dom Bosquinho são classificadas como aglomerados urbanos.