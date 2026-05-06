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Inicia operação para retirar embarcação naufragada da Lagoa dos Patos

Içamento do barco localizado com sonar pode ajudar equipes a localizar dois pescadores desaparecidos

Tamires Brum

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Gabriel Veríssimo

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