Inicia operação para retirar embarcação naufragada da Lagoa dos Patos

O Corpo de Bombeiros de Pelotas iniciou, na manhã desta quarta-feira (6), a operação que pretende içar uma embarcação que naufragou na Lagoa dos Patos.

O barco foi localizado na tarde de terça-feira (5), após buscas com apoio de sonar, a cerca de 40 quilômetros do Clube Caça e Pesca, no Laranjal, ponto de partida das equipes de resgate.

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A operação é realizada em conjunto com a Marinha do Brasil e conta com o apoio de três mergulhadores deslocados de Porto Alegre. Os profissionais são responsáveis por fixar a estrutura para posterior retirada com auxílio de uma grua.

Barco foi localizado a cerca de 40 quilômetros do Laranjal. Tamires Brum / RBS TV

Segundo os bombeiros, o içamento deve ocorrer ao longo da tarde, após análise técnica das condições do local e da embarcação.

A expectativa das equipes é localizar os outros dois pescadores desaparecidos no naufrágio. Até o momento, dois homens foram encontrados mortos entre sábado (2) e domingo (3). As vítimas foram identificadas como Marlom Lopes da Silva e Tales Silva Sales.

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O caso começou na noite de sexta-feira (1º), por volta das 20h30min, quando bombeiros foram acionados após relatos de que duas pessoas estariam sobre a estrutura de uma embarcação à deriva, a cerca de 10 milhas náuticas da margem.

Posteriormente, foi confirmado que quatro pescadores estavam envolvidos na ocorrência. A embarcação havia saído, conforme informações preliminares, de São José do Norte.



