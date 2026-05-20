Incêndio atinge esteira de grãos em empresa de arroz e soja em Pelotas

Um incêndio atingiu a esteira de grãos de uma empresa de arroz e soja de Pelotas no fim da tarde desta quarta-feira (20). Conforme o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 17h e foram controladas sem registro de vítimas.
De acordo com a corporação, o fogo ficou restrito à esteira de grãos e não atingiu os silos de armazenamento.
Segundo explicações dos bombeiros, silos de grãos operam em condições que favorecem a combustão. Um dos principais fatores é o acúmulo de poeira fina gerada durante a armazenagem da soja.
Ainda conforme os profissionais, a poeira se deposita em equipamentos, superfícies internas e até na parte superior das estruturas. Quando agitada por movimentações ou vibrações, pode se suspender no ar e formar uma atmosfera altamente inflamável.