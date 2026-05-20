Incêndio atinge esteira de grãos em empresa de arroz e soja em Pelotas





Fogo ficou restrito à esteira de grãos e não atingiu os silos de armazenamento. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um incêndio atingiu a esteira de grãos de uma empresa de arroz e soja de Pelotas no fim da tarde desta quarta-feira (20). Conforme o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 17h e foram controladas sem registro de vítimas.

De acordo com a corporação, o fogo ficou restrito à esteira de grãos e não atingiu os silos de armazenamento.

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Segundo explicações dos bombeiros, silos de grãos operam em condições que favorecem a combustão. Um dos principais fatores é o acúmulo de poeira fina gerada durante a armazenagem da soja.