IFRS abre processo seletivo com salários de até R$ 8 mil no sul do Estado

Prazo para inscrições está aberto até o dia 9 de junho. Divulgação / IFRS

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) abriu processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos no Campus Rio Grande. O edital prevê duas vagas com carga horária de 40 horas semanais.

As oportunidades são para as áreas de Arquitetura e Urbanismo/Expressão Gráfica e Fabricação Mecânica.

As inscrições podem ser feitas entre 26 de maio e 9 de junho, exclusivamente por e-mail. O contrato terá duração de até um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um ano, conforme interesse da administração.

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Para a área de Arquitetura e Urbanismo/Expressão Gráfica, é exigida graduação em Arquitetura e Urbanismo. Já para Fabricação Mecânica, podem concorrer candidatos com graduação em qualquer Engenharia.

Entre as disciplinas previstas em Arquitetura e Urbanismo estão Geometria Descritiva, Conforto Ambiental, Representação Gráfica Digital, Instalações Elétricas, Climatização Artificial, Iluminação Natural e Artificial, Desenho Auxiliado por Computador e Segurança do Trabalho.

Na área de Fabricação Mecânica, as disciplinas incluem Usinagem, Soldagem, Desenho Técnico Mecânico, Elementos de Máquinas, Tecnologia Mecânica, Metrologia, Automação, Resistência dos Materiais e Projetos de Fabricação Mecânica.

A remuneração varia conforme a titulação: R$ 4.326,60 para graduados, R$ 4.975,59 para especialistas, R$ 5.949,07 para mestres e R$ 8.058,29 para doutores. Também há previsão de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, conforme a legislação vigente.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail cogep@riogrande.ifrs.edu.br. No assunto da mensagem, o candidato deve informar “Inscrição Edital Professor Substituto – Área”, indicando a área pretendida.

Os documentos devem ser enviados em formato PDF, incluindo ficha de inscrição, documento de identidade, diploma de graduação, currículo documentado e demais comprovantes exigidos no edital. (Acesse o edital na íntegra).



