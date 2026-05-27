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IFRS abre processo seletivo com salários de até R$ 8 mil no sul do Estado

Edital para professores substitutos no Campus Rio Grande recebe inscrições a partir desta semana; vagas exigem graduação em Engenharia ou Arquitetura

Laura Cosme

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