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Hotel Manta é lacrado após falência decretada pela Justiça em Pelotas 

Justiça determinou fechamento do empreendimento nesta sexta-feira; trabalhadores relatam insegurança, crise emocional e incerteza sobre pagamento de direitos trabalhistas

Gabriel Veríssimo

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