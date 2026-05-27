Hemocentro de Pelotas acende sinal de alerta para escassez de sangue

Hemopel abastece 26 municípios e reforça campanha do Junho Vermelho para tentar reverter baixa nos estoques. Igor Islabão / Grupo RBS

O Hemocentro Regional de Pelotas (Hemopel) enfrenta um cenário de escassez de sangue que se agravou nos últimos dias. A situação é considerada crítica principalmente para o tipo O negativo, essencial em atendimentos de urgência e emergência.

O hemocentro é responsável pelo abastecimento de hospitais de Pelotas, como o Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), o Pronto Socorro Municipal e a Beneficência Portuguesa. A unidade também distribui bolsas de sangue para outros 23 municípios das regiões Sul e Campanha.

Uma única doação pode gerar até quatro bolsas de hemocomponentes, como hemácias, plaquetas e plasma, com potencial para salvar até quatro vidas.

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Para tentar reverter o quadro, o Hemopel inicia, na próxima semana, as ações integradas ao Junho Vermelho. O movimento nacional busca conscientizar a população e reforçar a segurança dos bancos de sangue antes do inverno, período em que as doações costumam cair de forma acentuada em razão do aumento de doenças respiratórias e das férias escolares. O rendimento de cada coleta tem alto impacto no sistema: uma única doação pode gerar até quatro bolsas de hemocomponentes (como plasma, plaquetas e hemácias), com potencial para salvar até quatro vidas.

Quem pode doar

Hemopel fica na Avenida Bento Gonçalves. Ígor Islabão / Grupo RBS

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam estar acompanhados dos responsáveis), pesar no mínimo 50 quilos e apresentar documento oficial com foto.

No dia da doação, a orientação é estar bem alimentado, hidratado e evitar o consumo de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. O procedimento dura cerca de 40 minutos.

Homens podem doar a cada 60 dias, enquanto mulheres devem respeitar intervalo de 90 dias entre as doações.

O Hemopel funciona na Avenida Bento Gonçalves, nº 4.569, em Pelotas, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h30min, sem fechar ao meio-dia.



