Furg terá mostra com mais de 60 cursos e espera receber 1,7 mil estudantes em Rio Grande

No ano passado, 1,3 mil pessoas participaram do evento Divulgação / Secom / Furg

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) realiza na próxima quarta-feira (27) e quinta-feira (28) uma mostra de cursos de graduação voltada a estudantes do Ensino Médio e à comunidade interessada em conhecer a instituição. O evento ocorre no CIDEC-Sul, no Campus Carreiros, em Rio Grande.

A expectativa da universidade é receber mais de 1,7 mil estudantes de pelo menos 30 escolas da região, que já confirmaram participação.

Durante os dois dias, o público poderá conhecer mais de 60 cursos de graduação da Furg, além de obter informações sobre formas de ingresso, bolsas, moradia estudantil, alimentação e rotina universitária.

A programação contará com oficinas, jogos, atividades interativas, apresentação de projetos acadêmicos e espaços para conversa com professores e estudantes dos cursos.

Segundo o diretor pedagógico da Pró-Reitoria de Graduação da universidade, Arisson Vinícius Landgraf, a proposta é aproximar a universidade dos futuros candidatos ao ensino superior e auxiliar no processo de escolha profissional.

— O público terá contato direto com professores e acadêmicos dos cursos de graduação e poderá explorar curiosidades, tirar dúvidas e conhecer a realidade de cada área do conhecimento e as oportunidades nos diferentes cenários profissionais — afirma.

Na última edição, mais de 1,3 mil estudantes participaram da atividade.

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Na quarta-feira (27), a programação será realizada nos turnos da manhã, tarde e noite, das 8h30min às 11h30min, das 14h às 17h e das 19h30min às 22h.

Já na quinta-feira (28), as atividades acontecem pela manhã e à tarde, das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h.

As visitas das escolas serão organizadas pela universidade, mas o evento também será aberto à comunidade, sem necessidade de inscrição prévia.

Mostra ocorre em ano de retomada do vestibular

A edição deste ano também marca a retomada do vestibular da Furg como uma das formas de ingresso na universidade.

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Segundo a instituição, a antecipação do evento para o primeiro semestre busca aproximar a programação do calendário de inscrições do Enem, período em que muitos estudantes começam a definir as opções de curso.

Neste primeiro momento, as atividades serão realizadas apenas no Campus Carreiros, em Rio Grande. As datas das ações nos demais campi da Furg ainda serão definidas pela universidade.



