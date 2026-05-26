Geral

Ensino Superior
Notícia

Furg terá mostra com mais de 60 cursos e espera receber 1,7 mil estudantes em Rio Grande

Evento ocorre nos dias 27 e 28 de maio no Campus Carreiros, com oficinas, atividades interativas e informações sobre ingresso, bolsas e rotina universitária

Joanna Manhago

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS