Frente fria avança pelo RS e pode provocar ventos de até 80 km/h no sul do Estado

Rio Grande deve ser a cidade mais atingida da região. Douglas Dutra / Grupo RBS

A frente fria que avança sobre o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (7) deve provocar chuva, trovoadas e intensificação dos ventos em diferentes regiões do Estado. Após os alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), meteorologistas acompanham o deslocamento do sistema, que já provoca tempestades no Uruguai e na fronteira.

Segundo o meteorologista William Coelho, do Centro de Monitoramento de Eventos Climáticos Extremos (Ciex), a frente fria se formou próxima à fronteira com o Uruguai e deve avançar ao longo desta quinta-feira pelo território gaúcho.

— Essa frente fria está causando tempestades sobre o Uruguai, especialmente na metade oeste, e deve avançar ao longo da quinta-feira sobre o Estado — explica.

Conforme o especialista, as regiões Oeste e Sudeste do Rio Grande do Sul devem ser as mais atingidas pelas instabilidades. Já no sul do Estado, a previsão indica maior impacto entre a noite desta quinta e a madrugada de sexta-feira (8).

— A região de Rio Grande deve ser a mais afetada. Isso deve acontecer no final da noite desta quinta-feira e na madrugada de sexta, com chuva acompanhada de trovoadas — afirma.

Apesar do alerta emitido pelo Inmet para grande parte do Estado, William destaca que, até o momento, o cenário não aponta risco elevado para tempestades severas no sul gaúcho. O principal ponto de atenção é a intensificação dos ventos, influenciada pela atuação do sistema frontal.

— A previsão indica ventos em torno de 80 km/h em algumas regiões próximas ao litoral. Mas, até agora, o cenário não indica severidade associada a tempestades ou volumes muito expressivos de precipitação — ressalta.