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Fome de Hexa: crianças pintam rua de Pelotas à espera da Copa

Ação reuniu cerca de 140 alunos do Instituto de Menores Dom Antônio Zattera e da Escola Municipal Piratinino de Almeida nesta quarta-feira

Igor Islabão

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