Fome de Hexa: crianças pintam rua de Pelotas à espera da Copa

Cerca de 140 crianças participaram da ação. Igor Islabão / Grupo RBS

As cores verde e amarela tomaram conta do asfalto da Rua Comendador Rafael Mazza, no bairro Areal, em Pelotas, na tarde desta quarta-feira (27). Cerca de 140 crianças participaram de uma ação em frente à fábrica da Biscoitos Zezé. A mobilização faz parte da campanha "Fome de Hexa", que coloriu a via a 15 dias do início da Copa do Mundo.

A atividade envolveu estudantes de duas instituições de ensino da região: o Instituto de Menores Dom Antônio Zattera (Imdaz) e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Piratinino de Almeida.

Para o professor de História e auxiliar de Educação Infantil do Imdaz, Fernando Brod, o momento vai além da distração fora da sala de aula.

— Os alunos acham sensacional a possibilidade de participar de alguma forma desse clima de Copa do Mundo. É um momento onde a brasilidade é enaltecida pelos símbolos nacionais, seja a bandeira, seja as cores verde e amarelo — destaca Brod.

Arte e idolatria no asfalto

Entre os pincéis e latas de tinta, o estudante Caio da Silva, de 11 anos, era um dos mais entusiasmados. Fã de grafite, o aluno do 5º ano aproveitou a oportunidade para estampar a sua paixão pelo futebol na rua.

— Acho muito legal, uma oportunidade de pintar. Eu gosto de fazer os nomes dos jogadores. O meu favorito é o Neymar e estou torcendo para ele fazer três gols na final da Copa do Mundo — projeta o aluno do Imdaz.

Resgate de símbolos e integração com a comunidade

Esta é a segunda vez que a iniciativa é realizada no município. De acordo com o gerente de planejamento da Biscoitos Zezé, empresa promotora da ação, Fábio Ruivo, a campanha foi reeditada após o sucesso da edição realizada há quatro anos. Ele pontua que o objetivo principal é promover o resgate da autoestima nacional de forma comunitária.

— É uma época muito propícia para o resgate da valorização das nossas cores e da nossa bandeira, um símbolo que pertence a todo brasileiro. Especialmente com crianças da região, de duas escolas com as quais temos uma relação muito próxima e que têm muitos filhos de funcionários. Nos preocupamos muito com o lado social — explica Ruivo.

Para viabilizar a ação com segurança, a empresa contou com o apoio da prefeitura de Pelotas, que realizou o fechamento temporário do trânsito na via.



