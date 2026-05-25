FGTAS/Sine de Rio Grande suspende atendimentos por falta de energia

Expectativa é de retomada dos serviços na terça-feira (26). Thaina Martins/RBS TV

A agência FGTAS/Sine de Rio Grande suspendeu os atendimentos nesta segunda-feira (25) após um problema na estrutura elétrica do prédio, localizado na Rua Doutor Napoleão Laureano, no centro da cidade.

Segundo a coordenação da unidade, um poste interno apresentou risco de queda durante o fim de semana e precisou ser substituído. Após a troca, o fornecimento de energia elétrica ainda não havia sido restabelecido até o fim da manhã desta segunda.

De acordo com o coordenador da agência, Leandro Viana, equipes atuam para normalizar a situação e possibilitar a retomada dos atendimentos até terça-feira (26).

— Tivemos um problema no fim de semana com o nosso poste interno, que estava caindo. Foi feita a troca e agora estamos tentando religar a energia. Hoje não estamos funcionando, mas estamos trabalhando para conseguir retomar amanhã — afirmou.

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A agência FGTAS/Sine é responsável por serviços como encaminhamento para vagas de emprego, solicitação de seguro-desemprego e orientações relacionadas à carteira de trabalho digital.

A orientação é para que usuários que precisavam de atendimento nesta segunda acompanhem os canais oficiais da fundação para atualização sobre a retomada dos serviços.



