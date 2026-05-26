Feira nacional de genética animal projeta reunir elite da pecuária em Pelotas

Lançamento ocorreu na manhã desta terça-feira (26), em Pelotas. Felipe Valduga / Agencia RBS

A terceira edição da Fenagen — Feira Nacional da Genética já tem data marcada. O evento ocorrerá entre os dias 1º e 4 de julho de 2026, na Associação Rural de Pelotas, reunindo criadores, pesquisadores, técnicos e empresas ligadas ao agronegócio de diferentes regiões do país.

O lançamento oficial foi realizado na manhã desta terça-feira (26), em Pelotas. Com foco no melhoramento genético animal, a programação será voltada à pecuária de corte e leite, além de debates sobre inovação, tecnologia, alimentação, sanidade e produtividade no campo.

Criada inicialmente como uma edição comemorativa pelos 50 anos do Promebo (Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne), a Fenagen ganhou continuidade após a repercussão positiva das primeiras edições.

Segundo o presidente da Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC), Joaquin Villegas, a proposta inicial era realizar apenas uma edição, mas a adesão do setor levou à consolidação do evento no calendário agropecuário.

— A ideia inicial era fazer apenas uma edição comemorativa, mas os criadores gostaram muito do formato e pediram que a feira continuasse acontecendo anualmente — afirmou Villegas.

Segundo Villegas, a proposta inicial era realizar apenas uma edição, mas a adesão do setor levou à consolidação do evento no calendário agropecuário. Felipe Valduga / Agencia RBS

A expectativa da organização é repetir ou até ampliar os números da edição passada, que contou com mais de 200 animais inscritos, de diferentes raças.

— É uma feira extremamente técnica. O pessoal traz realmente o que tem de melhor — destacou.

Julgamento técnico é um dos diferenciais da feira

Um dos principais diferenciais da Fenagen está no modelo de avaliação adotado durante a exposição.

Ao contrário dos julgamentos tradicionais, que priorizam principalmente a morfologia dos animais, a feira utiliza critérios ligados ao desempenho genético e à capacidade produtiva dos rebanhos.

Leia Mais Quarta maior economia do mundo dobra importação de produtos do RS

Entre os indicadores analisados estão peso ao nascer, ganho de peso na desmama, desempenho ao sobreano e exames de ultrassonografia de carcaça, voltados à avaliação da qualidade da carne, como área de olho de lombo, gordura e marmoreio.

As avaliações também consideram as chamadas DEPs (Diferenças Esperadas na Progênie), índices genéticos utilizados para prever quais características determinado animal pode transmitir aos descendentes.

— Hoje o produtor consegue buscar exatamente o animal com a característica que deseja melhorar no rebanho, seja facilidade de parto, ganho de peso ou qualidade de carne — explicou Villegas.

Segundo a organização, esse tipo de avaliação tem impacto direto nas negociações entre criadores e contribui para o avanço genético dos rebanhos.

Programação terá fóruns e debates sobre pecuária

Além das avaliações genéticas, a feira contará com fóruns técnicos, palestras e encontros voltados ao desenvolvimento da pecuária brasileira.

Entre as atrações já confirmadas estão o Fórum Pecuária e o Encontro Técnico da Federacite, que devem reunir especialistas, pesquisadores e representantes do setor agropecuário.

A programação incluirá debates sobre genética animal, manejo, nutrição, sanidade e aplicação de novas tecnologias na produção rural.

Durante o lançamento, o presidente da Associação Rural de Pelotas, Rodrigo Azambuja, destacou a importância da feira para a região e para o fortalecimento do agronegócio local.

Presidente da Associação Rural de Pelotas, Rodrigo Azambuja destacou a importância da feira para a região. Felipe Valduga / Agencia RBS

— A Associação Rural quer ser cada vez mais um espaço permanente de inovação, tecnologia e troca de conhecimento para o campo — afirmou.

Centenário da Expofeira

Azambuja também ressaltou que 2026 será um ano simbólico para a Associação Rural. Em outubro, a tradicional Expofeira de Pelotas chega à 100ª edição.

Segundo o dirigente, a realização da Fenagen nesse contexto reforça o protagonismo histórico do município na pecuária e na produção genética bovina no Rio Grande do Sul.

— O fortalecimento da agropecuária depende da valorização da nossa tradição, mas também da capacidade de inovar e acompanhar as transformações do setor — afirmou.



