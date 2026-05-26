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Fenagen 2026
Notícia

Feira nacional de genética animal projeta reunir elite da pecuária em Pelotas

Com foco na produtividade de rebanhos de corte e leite, terceira edição da Fenagen ocorrerá em julho, na Associação Rural

Frederico Feijó

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