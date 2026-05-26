Feira nacional de genética animal projeta reunir elite da pecuária em Pelotas

A terceira edição da Fenagen — Feira Nacional da Genética já tem data marcada. O evento ocorrerá entre os dias 1º e 4 de julho de 2026, na Associação Rural de Pelotas, reunindo criadores, pesquisadores, técnicos e empresas ligadas ao agronegócio de diferentes regiões do país.
O lançamento oficial foi realizado na manhã desta terça-feira (26), em Pelotas. Com foco no melhoramento genético animal, a programação será voltada à pecuária de corte e leite, além de debates sobre inovação, tecnologia, alimentação, sanidade e produtividade no campo.
Criada inicialmente como uma edição comemorativa pelos 50 anos do Promebo (Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne), a Fenagen ganhou continuidade após a repercussão positiva das primeiras edições.
Segundo o presidente da Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC), Joaquin Villegas, a proposta inicial era realizar apenas uma edição, mas a adesão do setor levou à consolidação do evento no calendário agropecuário.
— A ideia inicial era fazer apenas uma edição comemorativa, mas os criadores gostaram muito do formato e pediram que a feira continuasse acontecendo anualmente — afirmou Villegas.
A expectativa da organização é repetir ou até ampliar os números da edição passada, que contou com mais de 200 animais inscritos, de diferentes raças.
— É uma feira extremamente técnica. O pessoal traz realmente o que tem de melhor — destacou.
Julgamento técnico é um dos diferenciais da feira
Um dos principais diferenciais da Fenagen está no modelo de avaliação adotado durante a exposição.
Ao contrário dos julgamentos tradicionais, que priorizam principalmente a morfologia dos animais, a feira utiliza critérios ligados ao desempenho genético e à capacidade produtiva dos rebanhos.
Entre os indicadores analisados estão peso ao nascer, ganho de peso na desmama, desempenho ao sobreano e exames de ultrassonografia de carcaça, voltados à avaliação da qualidade da carne, como área de olho de lombo, gordura e marmoreio.
As avaliações também consideram as chamadas DEPs (Diferenças Esperadas na Progênie), índices genéticos utilizados para prever quais características determinado animal pode transmitir aos descendentes.
— Hoje o produtor consegue buscar exatamente o animal com a característica que deseja melhorar no rebanho, seja facilidade de parto, ganho de peso ou qualidade de carne — explicou Villegas.
Segundo a organização, esse tipo de avaliação tem impacto direto nas negociações entre criadores e contribui para o avanço genético dos rebanhos.
Programação terá fóruns e debates sobre pecuária
Além das avaliações genéticas, a feira contará com fóruns técnicos, palestras e encontros voltados ao desenvolvimento da pecuária brasileira.
Entre as atrações já confirmadas estão o Fórum Pecuária e o Encontro Técnico da Federacite, que devem reunir especialistas, pesquisadores e representantes do setor agropecuário.
A programação incluirá debates sobre genética animal, manejo, nutrição, sanidade e aplicação de novas tecnologias na produção rural.
Durante o lançamento, o presidente da Associação Rural de Pelotas, Rodrigo Azambuja, destacou a importância da feira para a região e para o fortalecimento do agronegócio local.
— A Associação Rural quer ser cada vez mais um espaço permanente de inovação, tecnologia e troca de conhecimento para o campo — afirmou.
Centenário da Expofeira
Azambuja também ressaltou que 2026 será um ano simbólico para a Associação Rural. Em outubro, a tradicional Expofeira de Pelotas chega à 100ª edição.
Segundo o dirigente, a realização da Fenagen nesse contexto reforça o protagonismo histórico do município na pecuária e na produção genética bovina no Rio Grande do Sul.
— O fortalecimento da agropecuária depende da valorização da nossa tradição, mas também da capacidade de inovar e acompanhar as transformações do setor — afirmou.
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