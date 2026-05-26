“Faz um ano e meio que não falam nada”: moradores criticam demora para regularização fundiária de bairro em Rio Grande

A área do bairro Getúlio Vargas abrange cerca de 2.455 famílias. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

O processo de regularização fundiária do bairro Getúlio Vargas (BGV), em Rio Grande, entrou em uma nova etapa após mais de uma década de entraves e reformulações. Enquanto o trabalho avança, moradores relatam insegurança e demora na entrega dos registros dos imóveis.

A área em regularização abrange cerca de 2.455 famílias. Nesta fase inicial, 517 imóveis receberão visitas domiciliares para atualização, complementação e realização de novos cadastros.

O trabalho é coordenado pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e faz parte do processo de emissão dos registros definitivos das propriedades.

Atualização cadastral é considerada decisiva

Segundo a secretária adjunta da pasta, Andréa dos Santos, a atualização cadastral é essencial para dar andamento ao processo.

— Nesta primeira etapa será realizada nas quadras 01 a 10 e os dados das famílias deverão ser atualizados, complementados ou realizados novos cadastros. Serão visitadas 517 famílias — explica.

A expectativa do município é que os primeiros registros e escrituras comecem a ser entregues em cerca de três meses. O prazo pode variar conforme a complexidade fundiária e urbanística da região.

A meta da prefeitura é encaminhar toda a documentação dos lotes ao cartório até o fim de 2026, enquanto a conclusão total do processo está prevista para 2027.

Processo se arrasta há cerca de 15 anos

O BGV enfrenta um processo de regularização que se estende há aproximadamente 15 anos. De acordo com a Secretaria de Habitação, as principais dificuldades estão relacionadas às mudanças na ocupação da área ao longo do tempo.

— O crescimento espontâneo da ocupação e a subdivisão de lotes geraram retrabalho e novas análises, principalmente em relação ao projeto urbanístico e topográfico aprovado — afirma Andréa.

Em 2024, o Cartório de Registro de Imóveis fez novos apontamentos técnicos, exigindo complementações documentais e ajustes em materiais já encaminhados pelo município.

— O registro de imóveis fez impugnações para melhor especificação de documentos e complementação de informações na CRF. Esses dados serão coletados na atualização cadastral — completa.

Insegurança e falta de informação

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Enquanto o processo avança, moradores afirmam viver um cenário de incerteza.

A moradora Paola Larissa relata frustração com a falta de retorno sobre a situação dos imóveis.

— Faz um ano e meio que não falam nada com nada. Já teve novos compradores construindo e ninguém tem resposta sobre a documentação — diz.

Segundo ela, uma nova etapa de verificação foi prometida, mas ainda não foi realizada.

— Disseram que fariam uma nova remessa para verificar os terrenos, mas até agora não fizeram — completa.

Quem pode ser beneficiado?

De acordo com a prefeitura, terão direito à regularização gratuita famílias com renda de até cinco salários mínimos, com apenas um imóvel destinado à moradia ou uso misto.

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Proprietários com renda superior, mais de um imóvel ou imóveis exclusivamente comerciais deverão arcar com custos cartoriais e de titulação.

Os custos do programa são financiados com recursos públicos federais e municipais.

Como funciona?

Para participar, os moradores devem apresentar documento de identificação com foto, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, documentos de posse (como contratos de compra e venda) e comprovante de renda.

Famílias sem documentação completa também poderão participar, com uso de testemunhos de vizinhos como forma de comprovação de posse.

Áreas consideradas de risco ou localizadas sob linhas de alta tensão foram excluídas do processo e não serão regularizadas.



