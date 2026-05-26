Geral

Habitação
Notícia

“Faz um ano e meio que não falam nada”: moradores criticam demora para regularização fundiária de bairro em Rio Grande

Prefeitura inicia nova etapa de cadastramento com 517 famílias no Getúlio Vargas; processo total deve ser concluído até 2027

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS