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Fábrica em presídio do sul do Estado produz 5 mil fraldas por mês

Parceria com apenados gera economia financeira e garante o abastecimento da rede pública de Jaguarão; retalhos de materiais também viram absorventes

Stéfane Costa

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