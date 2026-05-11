Evento Assado no Horto doa R$ 60 mil para entidades de Rio Grande

A quinta edição do projeto Assado no Horto, realizado no Balneário Cassino, terá a entrega simbólica de cerca de R$ 60 mil para entidades assistenciais de Rio Grande nesta terça-feira (12).

A iniciativa beneficente ocorreu em março deste ano e reuniu dezenas de assadores, patrocinadores e voluntários em um dia inteiro de programação gastronômica no Horto do Cassino.

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Neste ano, as entidades beneficiadas são a Fazenda Terapêutica Vida Nova e o Centro Social João Calabria, que devem receber cerca de R$ 30 mil cada em créditos destinados à realização de melhorias e obras.

O evento é organizado pela Confraria Country, com apoio da Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) de Rio Grande e da prefeitura.

Segundo o organizador do projeto, Flavio Bastos, o caráter beneficente é sustentado pelo trabalho voluntário de todos os envolvidos.

— Essa foi a quinta edição do evento Assado no Horto. Foram cerca de 80 assadores voluntários. É um evento organizado pela Confraria Country, com o apoio da CDL e da prefeitura do Rio Grande. São 18 estações de assadores e nós fizemos um assado para 700 pessoas. A pessoa chega lá, a gente abre os portões às 11h e fecha às 20h — afirma.

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Além das duas entidades oficialmente beneficiadas, parte da arrecadação também será destinada a ações voltadas ao atendimento de pessoas em situação de rua.

— Nós também vamos destinar parte desse valor para o trabalho com pessoas em situação de rua, para a alimentação dessas pessoas — explica Bastos.

Exposição de fotos

Na ocasião, também será inaugurada uma exposição fotográfica com imagens inéditas registradas durante o Assado no Horto pelo fotógrafo Guga Volks. A exposição estará disponível no Partage Shopping, a partir das 19h30min.