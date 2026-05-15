Estrada usada como acesso à Colônia Z3 passa por recuperação

Trabalhos começaram na terça-feira (12) e devem ser concluídos até sexta-feira (15). Volmer Perez / Secom / Prefeitura de Pelotas

A estrada do Posto Branco, importante ligação entre a Colônia de Pescadores Z3 e a BR-116, em Pelotas, passa por serviços de recuperação nesta semana após danos acumulados, principalmente desde a enchente de 2024.

Os trabalhos começaram na terça-feira (12) e devem ser concluídos nesta sexta-feira (15), segundo a prefeitura. As equipes realizam patrolamento e tratoramento ao longo da via, que tem cerca de 20 quilômetros de extensão e conecta a comunidade à rodovia na altura da antiga praça de pedágio.

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De acordo com a administração municipal, a estrada ganhou importância estratégica durante as enchentes de 2024, quando se tornou o principal acesso à Colônia Z3.

— Além de ser muito utilizada para escoamento de safras, ficou bastante avariada desde a enchente de 2024, quando se converteu no único acesso à Colônia Z3 — afirma o secretário de Desenvolvimento Rural, Antônio Leonel.

Na operação, são utilizados patrola, trator e caminhão-caçamba. Paralelamente, equipes também atuam em outras áreas da zona rural, como no 4º Distrito, na Colônia Triunfo, e na Estrada do Proença, na Cascata.



