Estátua do Betinho é recolocada na Praça Coronel Pedro Osório após vandalismo em Pelotas

A estátua do personagem Betinho foi recolocada na manhã de sexta-feira (15) na Praça Coronel Pedro Osório, em Pelotas, no banco em frente à Bibliotheca Pública Pelotense (BPP), local original da escultura.
A reinstalação ocorre após o monumento ter sido retirado para reparo em razão de um ato de vandalismo registrado na madrugada de segunda-feira (11). Segundo a prefeitura, duas adolescentes foram identificadas como envolvidas na ação que danificou a estrutura.
Criado pelo cartunista pelotense André Macedo, o personagem Betinho representa uma figura da tribo fictícia Xami Xunga e remete à curiosidade infantil e ao pensamento mágico sobre o mundo. Na reinstalação, escultura foi fixada ao solo.
A escultura integra o conjunto instalado na praça ao lado da personagem Mafalda, que também se tornou ponto de referência cultural no centro da cidade.
A obra é assinada pelo artista plástico argentino Pablo Irrgang, responsável pelas duas esculturas instaladas no local.
A Guarda Municipal reforça que casos de depredação de patrimônio público são investigados e podem resultar em responsabilização dos envolvidos.
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