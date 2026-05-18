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Estátua do Betinho é recolocada na Praça Coronel Pedro Osório após vandalismo em Pelotas

Escultura havia sido retirada para reparos depois de ser danificada durante ato de depredação no centro da cidade e voltou ao local original

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