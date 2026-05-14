Estátua de Betinho que ficava ao lado de Mafalda é vandalizada em Pelotas

Foto de apreensão de estátua do personagem Betinho chamou atenção. Divulgação / Guarda Municipal

Uma adolescente foi apreendida pela Guarda Municipal em Pelotas, no sul do Estado, após ser identificada como a autora de um ato de vandalismo contra a estátua do personagem Betinho, localizada na Praça Coronel Pedro Osório.

A jovem confessou ter chutado o monumento, que se desprendeu da base e caiu. Segundo a Guarda Municipal, a corporação foi acionada por populares que denunciaram o ato.

A foto da apreensão da estátua, divulgada pela Guarda Municipal da cidade chamou a atenção por se parecer com um "enquadro" policial.

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Ao chegarem ao local, as guarnições encontraram a estátua danificada. Duas adolescentes foram abordadas nas proximidades, e uma delas, menor de idade, confirmou a autoria. A ação foi registrada por câmeras do sistema de videomonitoramento da Prefeitura.

Pelotense Betinho fica ao lado da argentina Mafalda na principal praça de Pelotas. Rodrigo Chagas / Divulgação

As duas envolvidas foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames e, depois, apresentadas na Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência por dano ao patrimônio público.

A Guarda Municipal reforçou a importância da preservação dos espaços públicos e destacou que atos de vandalismo serão apurados, e os responsáveis, responsabilizados conforme a lei.

A estátua do personagem Betinho fica em um banco ao lado de uma escultura da personagem Mafalda, do argentino Quino, e foi esculpida pelo artista plástico Pablo Irrgang.