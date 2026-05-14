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Estátua de Betinho que ficava ao lado de Mafalda é vandalizada em Pelotas

Jovem confessou ter chutado o monumento do personagem; ela foi encaminhada à delegacia para registro da ocorrência por dano ao patrimônio público

Duda Romagna

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