Entenda o plano anunciado por Pelotas para enfrentar enchentes, vendavais e estiagens

Iniciativa prevê 27 protocolos de resposta e aponta R$ 474 milhões em prejuízos causados por desastres desde 2016. Michel Corvello / Prefeitura de Pelotas

Com previsão de uma primavera mais chuvosa e sob alerta para a possibilidade de um El Niño de forte intensidade, a prefeitura de Pelotas apresentou o Plano de Contingência (Placon) voltado ao enfrentamento de eventos climáticos extremos no município.

O documento estabelece diretrizes para preparar a cidade diante do aumento da frequência e intensidade de desastres como enchentes, vendavais, estiagens e outros eventos severos, reunindo protocolos de resposta, definição de responsabilidades e estratégias de prevenção.

A proposta foi elaborada ao longo de um ano pelo grupo de trabalho Pelotas Resiliente, com participação de diferentes secretarias municipais, Defesa Civil Estadual e apoio técnico da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e da Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

Segundo a prefeitura, o plano busca consolidar aprendizados obtidos após episódios recentes de crise climática e criar uma estrutura permanente de preparação e resposta.

— Foi um plano bem consistente, fruto de um grande diálogo com as comunidades, com o meio científico das universidades e com as diversas áreas da prefeitura. Agora, vamos partir para uma divulgação ponto a ponto, comunidade por comunidade, detalhando os alertas e o plano de resposta — afirma o prefeito Fernando Marroni.

Histórico de prejuízos e áreas de risco

O plano leva em consideração características geográficas de Pelotas, município influenciado pela Lagoa dos Patos e pelo Canal São Gonçalo. Com relevo predominantemente plano e extensas áreas de baixa altitude, a cidade apresenta alta vulnerabilidade a alagamentos, cheias urbanas e erosão costeira.

O diagnóstico aponta que Pelotas registrou 14 reconhecimentos de calamidade pública entre 1995 e 2024.

Desde 2016, os prejuízos acumulados relacionados a eventos climáticos ultrapassam R$ 474 milhões, segundo dados apresentados pela prefeitura.

O levantamento técnico identifica como áreas com maior recorrência de danos os bairros Laranjal, Fragata, Centro, São Gonçalo e a Colônia Z-3, considerados prioritários para monitoramento e resposta.

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Protocolos de ação e estrutura de resposta

O documento reúne 27 protocolos de resposta rápida, divididos entre riscos naturais — como eventos hidrológicos, meteorológicos e geológicos — e tecnológicos, incluindo incêndios e colapsos estruturais.

Cada protocolo adota modelo padronizado baseado em indicadores de monitoramento e três níveis de acionamento: observação, alerta e alerta máximo.

Entre as ações previstas estão organização de rotas de fuga, instalação de abrigos para pessoas desalojadas e animais, restabelecimento de serviços essenciais e registro oficial das ocorrências no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID).

A coordenação das ações ficará centralizada na Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, com apoio de uma Mesa de Situação para acompanhamento meteorológico em tempo real.

Nos casos de maior gravidade, poderá ser acionado um Gabinete de Gestão de Crise, com participação do primeiro escalão do Executivo e instituições parceiras.

Próximos passos

Texto foi apresentado ao primeiro escalão do Governo e está em período de avaliação interna. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas

O texto foi apresentado ao governo municipal e agora passa por período de avaliação interna até o fim do mês, quando poderão ser incorporadas contribuições técnicas.

Antes da versão final, a prefeitura prevê oficinas com servidores que atuaram em crises anteriores e apresentações públicas das diretrizes.

Segundo Marroni, embora o município ainda aguarde recursos estaduais para obras estruturantes — como o novo dique do Laranjal e a elevação para a cota de quatro metros no dique da Zona Leste —, a cidade já possui hoje melhor capacidade de resposta.

— Tudo indica que teremos chuvas exageradas por conta do El Niño, mas vamos estar muito melhor organizados na resposta, tanto na estrutura e nos equipamentos da Defesa Civil quanto na saúde, alimentação e abrigagem — diz o prefeito.



