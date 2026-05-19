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Entenda o plano anunciado por Pelotas para enfrentar enchentes, vendavais e estiagens

Documento reúne protocolos de resposta rápida, mapeia áreas vulneráveis e prevê ações integradas para reduzir impactos de eventos extremos

Igor Islabão

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