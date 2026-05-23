Empresa de Manaus vence licitação para realizar obras no Calçadão de Rio Grande

O resultado da licitação para a contratação da empresa responsável pelas obras de revitalização do Calçadão de Rio Grande foi homologado pela prefeitura. A vencedora é a Nova Renascer Construções, sediada em Manaus (AM), que apresentou proposta de R$ 3.184.759,92 para executar as intervenções no trecho da Rua General Bacelar, entre as ruas Benjamin Constant e General Neto, no Centro Histórico do município.
De acordo com a secretária do Gabinete de Gestão e Projetos Especiais, Giovana Trindade, o cronograma para o início das obras ainda será definido:
— A reunião prevista para a próxima semana deve marcar o início dos alinhamentos com a empresa para a execução das obras de revitalização do Calçadão.
A reportagem aguarda retorno da empresa sobre o cronograma e os detalhes da execução da obra.
O projeto
O projeto prevê a revitalização de cerca de 6,5 mil metros quadrados do Calçadão, com investimento estimado em R$ 3,122 milhões provenientes de recursos de contrapartida da Corsan/Aegea. A proposta contempla intervenções estruturais, melhorias na drenagem, acessibilidade, pavimentação e instalação de mobiliário urbano.
Segundo Giovana, a revitalização busca solucionar problemas estruturais antigos do espaço, cuja última grande intervenção ocorreu ainda na década de 1990.
— A gente tem várias intervenções que são necessárias, principalmente a questão visual do próprio Calçadão e também a questão do uso — destaca.
Proposta apresentada pela empresa
Conforme a proposta apresentada pela Nova Renascer Construções, o orçamento está distribuído em sete frentes principais, sendo elas:
- R$ 544 mil para canteiro de obras e administração local
- R$ 436,6 mil para drenagem
- R$ 1,44 milhão para pavimentação
- R$ 84,6 mil para passeio público com acessibilidade
- R$ 427,4 mil para equipamentos
- R$ 239,1 mil para rede de esgoto
- R$ 7,2 mil para limpeza da obra
Intervenção por fases
Conforme o projeto apresentado pela prefeitura aos comerciantes da região, a obra será dividida em três etapas. A primeira fase será voltada às intervenções subterrâneas, incluindo remoção do piso existente, escavações, instalação de passarelas, substituição de tubulações e construção de caixas e poços de visita.
As intervenções em drenagem, esgoto e rede elétrica ficarão concentradas no eixo central do Calçadão, enquanto uma faixa de 1,50 metro será mantida em ambos os lados para garantir o acesso às lojas. Segundo a prefeitura, não haverá bloqueio de acesso aos estabelecimentos comerciais durante a execução dos trabalhos.
Na sequência, ocorrerá a pavimentação do espaço, com colocação de novos revestimentos e nivelamento de tampas e grades já existentes.
A etapa final compreenderá a instalação do mobiliário urbano, prevista para o último mês da obra. Segundo a prefeitura, a expectativa inicial é de que a obra seja concluída em 10 meses.
Para trabalhadores e lojistas da região, a revitalização é vista como uma tentativa de fortalecer o movimento no Centro da cidade, que enfrenta dificuldades nos últimos anos.
— Há tantos comércios fechando, cada vez mais. Eu trabalho aqui há 11 anos e antigamente era bem melhor — avalia Vinicius Macedo, auxiliar administrativo de uma loja de rede.
Por estar inserido no Centro Histórico, o projeto recebeu aprovação dos órgãos de patrimônio público. Durante as escavações, também haverá acompanhamento arqueológico obrigatório.