Empresa de Manaus vence licitação para realizar obras no Calçadão de Rio Grande

Contrato prevê execução de obras subterrâneas, novo piso e instalação de mobiliário urbano. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

O resultado da licitação para a contratação da empresa responsável pelas obras de revitalização do Calçadão de Rio Grande foi homologado pela prefeitura. A vencedora é a Nova Renascer Construções, sediada em Manaus (AM), que apresentou proposta de R$ 3.184.759,92 para executar as intervenções no trecho da Rua General Bacelar, entre as ruas Benjamin Constant e General Neto, no Centro Histórico do município.

De acordo com a secretária do Gabinete de Gestão e Projetos Especiais, Giovana Trindade, o cronograma para o início das obras ainda será definido:

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— A reunião prevista para a próxima semana deve marcar o início dos alinhamentos com a empresa para a execução das obras de revitalização do Calçadão.

A reportagem aguarda retorno da empresa sobre o cronograma e os detalhes da execução da obra.

O projeto

O projeto prevê a revitalização de cerca de 6,5 mil metros quadrados do Calçadão, com investimento estimado em R$ 3,122 milhões provenientes de recursos de contrapartida da Corsan/Aegea. A proposta contempla intervenções estruturais, melhorias na drenagem, acessibilidade, pavimentação e instalação de mobiliário urbano.

Segundo Giovana, a revitalização busca solucionar problemas estruturais antigos do espaço, cuja última grande intervenção ocorreu ainda na década de 1990.

— A gente tem várias intervenções que são necessárias, principalmente a questão visual do próprio Calçadão e também a questão do uso — destaca.

Proposta apresentada pela empresa

Conforme a proposta apresentada pela Nova Renascer Construções, o orçamento está distribuído em sete frentes principais, sendo elas:

R$ 544 mil para canteiro de obras e administração local

R$ 436,6 mil para drenagem

R$ 1,44 milhão para pavimentação

R$ 84,6 mil para passeio público com acessibilidade

R$ 427,4 mil para equipamentos

R$ 239,1 mil para rede de esgoto

R$ 7,2 mil para limpeza da obra

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Intervenção por fases

Conforme o projeto apresentado pela prefeitura aos comerciantes da região, a obra será dividida em três etapas. A primeira fase será voltada às intervenções subterrâneas, incluindo remoção do piso existente, escavações, instalação de passarelas, substituição de tubulações e construção de caixas e poços de visita.

As intervenções em drenagem, esgoto e rede elétrica ficarão concentradas no eixo central do Calçadão, enquanto uma faixa de 1,50 metro será mantida em ambos os lados para garantir o acesso às lojas. Segundo a prefeitura, não haverá bloqueio de acesso aos estabelecimentos comerciais durante a execução dos trabalhos.

Na sequência, ocorrerá a pavimentação do espaço, com colocação de novos revestimentos e nivelamento de tampas e grades já existentes.

A etapa final compreenderá a instalação do mobiliário urbano, prevista para o último mês da obra. Segundo a prefeitura, a expectativa inicial é de que a obra seja concluída em 10 meses.

Para trabalhadores e lojistas da região, a revitalização é vista como uma tentativa de fortalecer o movimento no Centro da cidade, que enfrenta dificuldades nos últimos anos.

— Há tantos comércios fechando, cada vez mais. Eu trabalho aqui há 11 anos e antigamente era bem melhor — avalia Vinicius Macedo, auxiliar administrativo de uma loja de rede.