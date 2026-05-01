Defesa Civil alerta para possibilidade de tempestade e queda de granizo no sul do Estado

A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de temporais nesta sexta-feira (1º) em Rio Grande e em outras cidades do sul do Estado. Entre o início da tarde e a noite, áreas de instabilidade devem se formar sobre a região, provocando pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de trovoadas e com chance de ocorrência isolada de granizo.

Em Rio Grande, a previsão indica instabilidade concentrada principalmente no período da tarde e da noite. Apesar do alerta, a recomendação é de atenção, sem indicativo de cenário extremo.

O boletim hidrometeorológico da Defesa Civil estadual aponta que a instabilidade também deve atingir a Costa Doce e parte da metade sul gaúcha ao longo desta sexta-feira. Nessas regiões, os acumulados podem variar entre 10 e 60 milímetros, com pontos isolados registrando volumes superiores, além da possibilidade de rajadas de vento e queda de granizo.

Chuva permanecerá presente no final de semana

No sábado (2), ainda há possibilidade de chuva fraca durante a madrugada. Ao longo da manhã, a nebulosidade diminui e, à tarde, o sol volta a aparecer entre nuvens. A chegada de uma massa de ar frio deve provocar queda acentuada nas temperaturas a partir da noite.

O domingo (3) e a segunda-feira (4) terão predomínio de tempo firme em toda a região. O sol aparece entre nuvens, mas as temperaturas permanecem mais baixas, especialmente nas primeiras horas do dia.