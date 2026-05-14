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Dois anos depois
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De métodos manuais a modelos mais precisos: entenda o que mudou na previsão contra enchentes no sul do Estado

Novas ferramentas de monitoramento permitem alertas mais rápidos para a população e auxiliam na tomada de decisões contra eventos extremos

Gabriel Veríssimo

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