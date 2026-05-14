De métodos manuais a modelos mais precisos: entenda o que mudou na previsão contra enchentes no sul do Estado

Ferramenta desenvolvida na Furg pode simular o comportamento da água com até três dias de antecedência. Duda Fortes / Agencia RBS

Dois anos após as enchentes de maio de 2024, o Rio Grande do Sul se tornou capaz de monitorar em tempo real o comportamento da Lagoa dos Patos e outras bacias, após uma reformulação do sistema hidrometeorológico, que ampliou a capacidade de previsão e resposta a eventos extremos.

Essa mudança ocorreu a partir da instalação de novas estações de monitoramento, da criação de modelos mais avançados de previsão e da aproximação entre universidades, Defesa Civil e órgãos públicos.

Em 2024, muitos municípios dependiam de métodos manuais: moradores e agentes precisavam ir até a margem da Lagoa dos Patos para fotografar réguas de medição.

A Defesa Civil estadual instalou 125 estações hidrometeorológicas nas 25 bacias hidrográficas do Estado. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

Nesse intervalo de dois anos e com investimento de mais de R$ 47 milhões, a Defesa Civil estadual instalou 125 estações hidrometeorológicas nas 25 bacias hidrográficas do Estado. No Sul, foram três unidades: em Rio Grande, Pelotas e São Lourenço do Sul.

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Essas transformações permitiram o desenvolvimento de sistemas capazes de prever eventos extremos com até três dias de antecedência.

Plataforma simula enchentes

O Ciex mantém rede própria de monitoramento com seis estações na região sul do estado. Laura Cosme / Grupo RBS

Com mais informações disponíveis em tempo real, universidades e órgãos de monitoramento da região passaram a produzir previsões mais detalhadas.

Em 2025, foi criado dentro da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) o Centro Interinstitucional de Monitoramento e Previsão de Eventos Extremos (Ciex), onde é feito um trabalho voltado para a geração de informações que auxiliem autoridades na tomada de decisões preventivas diante de enchentes, ciclones e outros eventos extremos.

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— Desde maio de 2024, os sistemas de monitoramento melhoraram bastante. Nós captamos essas informações em tempo quase real e analisamos diariamente o cenário que predomina na Região Sul — explica a coordenadora do Ciex, Elisa Fernandes.

A principal ferramenta criada pelo centro foi o Gêmeo Digital Ambiental (Digital Twin), o primeiro do tipo no Brasil. O sistema funciona como uma réplica virtual da Lagoa dos Patos e da região costeira, simulando o comportamento da água com até três dias de antecedência.

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— Não temos, no Brasil, outra região ou cidades com essa capacidade de simular, em um ambiente virtual, o comportamento de um sistema como a nossa Lagoa dos Patos — explica Fernandes.

Com esses dados simulados, o Ciex consegue antecipar às defesas civis quais bairros podem ser atingidos e quais regiões precisam de evacuação preventiva, por exemplo. O sistema ainda é exclusivamente de uso interno do Ciex.

Isso tudo só se tornou possível a partir do investimento nas redes de monitoramento. Além das unidades do Estado, o Ciex mantém rede própria com seis estações em Itapuã, Arambaré, São Lourenço do Sul, Rio Grande, São José do Norte e Tavares — que podem ser acompanhadas em tempo real.

Segundo o coordenador regional da Defesa Civil, coronel Márcio André Facin, a presença das estações e o recebimento contínuo de informações como essas permite identificar com antecedência cenários de agravamento.

— Embora as estações não impeçam a ocorrência de eventos extremos, elas ampliam significativamente a capacidade de monitoramento, planejamento e tomada de decisão — afirma.

Radar em Pelotas

Para o futuro, os centros de monitoramento e as instituições do Estado ainda têm expectativa de evolução para este sistema. Segundo Facin, o Rio Grande do Sul também prevê a instalação de um radar meteorológico em Pelotas, processo que está em fase de aquisição.

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— O radar, somado às estações e aos demais instrumentos, representa um importante reforço na atuação da Defesa Civil — afirma.

A meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPPMet) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Karina Padilha, enxerga como positiva a aquisição de novos equipamentos.

— Aqui fazemos a previsão do tempo, emitimos alguns avisos em contato com a Defesa Civil e com os municípios da região. Os radares são ótimos para identificar sistemas meteorológicos mais intensos, porque identificam áreas onde acontece uma chuva mais forte, e então conseguimos ter uma ideia melhor de posicionamento desse sistema — diz.

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Atualmente, o CCPMet utilizada um radar meteorológico instalado em Porto Alegre como principal referência. Junto com o Ciex, Defesa Civil e órgãos municipais, o centro vinculado à UFPel, realiza o monitoramento contínuo do clima da Região Sul.



