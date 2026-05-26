Cristiano Klinger deixa a presidência da Portos RS

Klinger foi o primeiro presidente da Portos RS após criação da empresa pública. Felipe Valduga / Agencia RBS

O administrador Cristiano Pinto Klinger deixará a presidência da Portos RS, a empresa pública responsável pela gestão dos portos gaúchos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. A informação foi confirmada pela Secretaria de Logística e Transportes. O substituto será Fábio Silveira Machado, que atualmente é membro do Conselho de Administração da empresa pública.

Klinger foi o primeiro presidente da empresa pública, criada em 2022. Anteriormente, a Portos RS era uma autarquia chamada Superintendência do Porto do Rio Grande (Suprg). Antes de ser presidente, Klinger foi diretor de gestão, administrativo e financeiro, entre 2019 e 2022.

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O cargo no primeiro escalão dos portos gaúchos é de indicação política do governo do Estado, e nos últimos anos estava ligado a lideranças do PSDB. Klinger sucedeu Fernando Estima, que foi candidato a prefeito de Pelotas pelo PSDB em 2024 e, recentemente, anunciou filiação ao Republicanos para concorrer a deputado.

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O novo titular, conforme o Estado, é advogado com experiência no setor público, com atuação em áreas como direito administrativo, licitações, contratos administrativos e governança. Ele foi secretário de Governo e Ações Estratégicas da prefeitura de Pelotas, na gestão da prefeita Paula Mascarenhas (PSDB), e procurador-geral do Município. A Secretaria de Logística e Transportes destacou que ele "tem mais de 20 anos de experiência na consultoria, assessoria jurídica e articulação com as diversas esferas do poder público".





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