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Cristiano Klinger deixa a presidência da Portos RS

Profissional estava no cargo desde 2022, substituto será Fábio Silveira Machado

Douglas Dutra

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Frederico Feijó

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