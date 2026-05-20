Crateras e lama na pista isolam famílias e barram até transporte de aplicativos em Pelotas

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Moradores sofrem com esgoto a céu aberto e alagamentos há cerca de quatro anos no bairro Areal; prefeitura promete vistoria na próxima semana

Gabriel Belfagger

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