CPI aponta omissão de médicos e pede anulação de sindicância sobre morte de menino em Rio Grande

A Câmara de Vereadores de Rio Grande votou, às 13h30min desta sexta-feira (22), o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou a morte do menino Joaquim Klinger, de nove anos, ocorrida em maio de 2025 na UPA Cassino. A sessão ocorreu no plenário da Casa Legislativa, durou cerca de duas horas e foi acompanhada por familiares e amigos da criança.
O documento aprovado pelos vereadores aponta possíveis responsabilidades médicas e administrativas no atendimento prestado ao menino durante a madrugada em que morreu por insuficiência respiratória associada a uma crise asmática.
A CPI foi instaurada após o arquivamento da sindicância administrativa conduzida pela prefeitura, decisão contestada pela família e por parlamentares.
No relatório, a comissão afirma que "há elementos para sustentar dolo eventual por omissão" por parte dos médicos responsáveis pelo atendimento.
Segundo o texto, os profissionais tinham conhecimento da gravidade do quadro clínico, mas teriam retardado a intubação mesmo diante de sinais de falência respiratória e de alertas feitos pela equipe de enfermagem e pelos familiares.
Entre os pontos destacados pela CPI estão a "reiteração de alertas da enfermagem ignorados", o uso de Haldol e tentativa de administração de clonazepam "sem intubação planejada", além do contato com a pediatria do Hospital Universitário da Furg (HU-Furg), que teria reforçado que a decisão sobre a intubação cabia aos médicos da UPA.
O relatório também critica a decisão de manter o paciente na unidade por horas sem transferência para uma UTI pediátrica.
Conforme o documento, "os médicos representaram o risco de morte por asfixia" ao manter a criança "em gasping e Glasgow 3–5 sem via aérea protegida". Ou seja, procedimento que normalmente envolve intubação para garantir a respiração adequada e evitar risco de asfixia.
A comissão aponta ainda falhas estruturais da rede municipal de saúde. Um dos principais questionamentos é a ausência de pediatra plantonista na UPA Cassino na madrugada do atendimento. O texto menciona normas do Ministério da Saúde e pareceres de conselhos médicos que preveem atendimento pediátrico especializado em unidades de urgência e emergência.
A CPI ressalta que os dois médicos envolvidos tinham pouco tempo de formação: um com um ano e dois meses de atuação profissional e outro com um ano e oito meses.
Além da responsabilização dos médicos, o relatório atribui possíveis responsabilidades à Secretaria Municipal da Saúde e à prefeita de Rio Grande por falhas na fiscalização dos contratos e na estrutura da unidade.
O documento também questiona a condução da sindicância administrativa aberta pelo Executivo municipal e recomenda o arquivamento/anulação do procedimento por supostos vícios e conflito de interesses na atuação de uma servidora que teria exercido simultaneamente funções de fiscalização contratual e perícia na investigação interna.
Na plateia, a mãe do menino, Izabel Simch, recebeu o resultado emocionada e com abraços de familiares. Aos presentes, ela relatou que não conseguia falar, devido a dor e emoção do momento.
Entre os encaminhamentos propostos pela CPI estão:
- Anulação da sindicância administrativa.
- Abertura de nova investigação independente.
- Encaminhamento do relatório ao Ministério Público e ao Conselho Regional de Medicina.
- Apuração de possíveis atos de improbidade administrativa.
- Análise de eventual homicídio culposo ou dolo eventual por omissão.
Sobre o caso
A morte de Joaquim Klinger ocorreu em 28 de maio de 2025 e gerou forte repercussão em Rio Grande. Segundo relatos reunidos pela CPI, o menino deu entrada na UPA Cassino durante a madrugada com grave quadro respiratório e sofreu duas paradas cardiorrespiratórias antes de morrer na unidade.
A CPI foi criada em dezembro de 2025 por iniciativa de vereadores da Câmara Municipal para investigar possíveis falhas médicas, administrativas e estruturais no atendimento prestado à criança.
Veja como votaram os vereadores:
- Gaúcho dos Bairros (PP) - sim
- Laurinha (MDB) - sim
- Denise (PT) - sim
- Glauber Pedroso (PT) - sim
- Rogério Gomes (Cidadania) - sim
- Flavio Maciel (PL)
- Giovani Moralles (PRD) - sim
- Juquinha (PSB) - sim
- Fabinho (PSD) - sim
- Lary (Podemos) - sim
- Repolhinho (PSDB) - sim
- Nilton Machado (Republicanos) - sim
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