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Caso Joca
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CPI aponta omissão de médicos e pede anulação de sindicância sobre morte de menino em Rio Grande

Relatório recomenda nova investigação, cita possíveis responsabilidades médicas e administrativas e aponta ausência de pediatra plantonista na UPA Cassino

Laura Cosme

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