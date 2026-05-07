Corpo de terceiro pescador desaparecido após naufrágio é encontrado em São José do Norte

Embarcação naufragada foi retirada da Lagoa dos Patos nesta quarta-feira Divulgação / Imagem cedida

O Corpo de Bombeiros confirmou nesta quinta-feira (7) a localização do corpo do terceiro pescador desaparecido após o naufrágio de uma embarcação na Lagoa dos Patos, entre Pelotas e São José do Norte. Ele foi identificado como André Amaro Machado Amorim, de 49 anos.

O corpo foi encontrado próximo da região do Estreito, em São José do Norte, mesma região onde uma das vítimas já havia sido localizada anteriormente.

As equipes foram acionadas após familiares informarem aos bombeiros sobre a possível localização do corpo. Após o deslocamento por terra até o ponto indicado, a morte foi confirmada.

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O acidente ocorreu na noite da última sexta-feira (1º), quando uma embarcação com quatro pescadores naufragou na Lagoa dos Patos. O barco havia saído de São José do Norte.

No fim de semana, dois homens foram encontrados mortos. As vítimas foram identificadas como Marlom Lopes da Silva e Tales Silva Sales. Ainda há um pescador desaparecido.

Barco foi retirado da água

Na quarta-feira (6), a embarcação naufragada foi retirada da água durante uma operação conjunta entre o Corpo de Bombeiros de Pelotas e a Marinha do Brasil.

O barco havia sido localizado na terça-feira (5), após buscas com sonar, a cerca de 40 quilômetros do Clube Caça e Pesca, no balneário Laranjal, em Pelotas.