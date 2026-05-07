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Corpo de terceiro pescador desaparecido após naufrágio é encontrado em São José do Norte

Vítima foi localizada na localidade do Estreito, mesma região onde outro pescador havia sido encontrado no fim de semana; quarta vítima segue desaparecida

Frederico Feijó

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