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Corpo de segundo pescador é encontrado após naufrágio na Lagoa dos Patos; um segue desaparecido

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira, durante a passagem de um temporal pela região. Bombeiros e Marinha fazem buscas

Zero Hora

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