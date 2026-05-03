Corpo de segundo pescador é encontrado após naufrágio na Lagoa dos Patos; um segue desaparecido

Naufrágio ocorreu na sexta-feira à noite. RBS TV / reprodução

Foi encontrado na região do estreito da Ilhota, local que fica próximo ao município de São José do Norte, o corpo da segunda vítima do naufrágio ocorrido na noite de sexta-feira (1º) na Lagoa dos Patos, em Pelotas, no sul do Estado. O nome do pescador, localizado no final da manhã deste domingo (3), ainda não foi confirmado.

O corpo da primeira vítima — identificada como Marlon Lopes da Silva, 26 anos — foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no sábado (2). Diferentemente do que foi informado inicialmente pelas autoridades, o barco transportava três pessoas, e não quatro. As buscas pelo terceiro ocupante seguem na noite deste domingo.

O naufrágio ocorreu nas proximidades da Ilha Marechal Deodoro, em Pelotas. Os bombeiros foram acionados ainda na noite de sexta, por pessoas que disseram ter presenciado o acidente.

Equipes que iniciaram a ocorrência afirmam que chovia e ventava quando chegaram ao local. As buscas seguem com o apoio da Marinha do Brasil.

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A Marinha deslocou uma aeronave UH-12 e um Rebocador de Alto-Mar Tritão para auxiliar nos trabalhos. Além disso, a Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul também participa com apoio de uma embarcação de casco semirígido.

Na tarde de sábado, os bombeiros acrescentaram o uso de drones nas buscas pelos desaparecidos. Segundo a corporação, mergulhadores não serão acionados por causa da grande extensão da área de busca e da profundidade da lagoa, que varia entre três e cinco metros.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as buscas se concentram neste domingo na ilha da feitoria em Pelotas.

Confira a nota da Marinha

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 5º Distrito Naval (Com5ºDN), informa que tomou conhecimento, na noite desta sexta-feira (01), do naufrágio de uma embarcação pesqueira, com 4 tripulantes a bordo. O incidente ocorreu nas proximidades da Ilha Marechal Deodoro, em Pelotas-RS.

O SALVAMAR SUL iniciou as operações de busca e salvamento, determinando o envio de meios e militares para auxiliar no resgate. A Marinha do Brasil mobilizou a aeronave UH-12, que decolou em direção à área informada. Além disso, o Rebocador de Alto-Mar Tritão desatracou para auxiliar nas buscas.

Paralelamente, uma equipe da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul foi destacada para realizar buscas na região, com apoio de uma embarcação de casco semi-rígido. A Marinha do Brasil permanece empenhada nas buscas.