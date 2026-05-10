Conheça o app de mobilidade desenvolvido por startup no sul do Estado

A iniciativa de dois empreendedores está ampliando a oferta de mobilidade urbana no sul do Estado. Criada pelos rio-grandinos Denis Bonfada e Jair Soares, a startup RS Driver já opera em Rio Grande e iniciou expansão para Pelotas e São José do Norte.
Segundo Jair, a ideia surgiu a partir de uma conversa informal entre os dois fundadores, quando compartilharam experiências como motorista e passageiro de aplicativos.
— O RS Driver nasceu em uma roda de chimarrão. O Denis trabalhava com logística e, nas folgas, atuava como motorista de aplicativo. Eu era usuário e ligado à tecnologia. Ele relatava reclamações sobre como os aplicativos retêm grande parte do valor das corridas, e eu também compartilhava experiências negativas como passageiro. Então decidimos unir esse conhecimento e criar uma alternativa — conta.
O período entre a concepção do projeto e o início da operação levou cerca de nove meses. Conforme os fundadores, o processo incluiu desenvolvimento tecnológico, formalização da empresa, adequação à legislação e definição da identidade visual.
— O ícone do aplicativo é uma cuia de chimarrão justamente porque a ideia nasceu durante um mate. Além da tecnologia, que ficou sob minha responsabilidade, também tivemos toda a parte de formalização do negócio e entendimento da legislação — afirma Jair.
Durante a fase de estruturação, os sócios optaram por instalar a empresa no Oceantec, parque científico e tecnológico vinculado à Universidade Federal do Rio Grande (Furg).
Segundo Jair, a escolha aproximou a startup de mão de obra qualificada e de outros projetos de inovação.
— Temos alunos de Sistemas de Informação e Engenharia da Computação desenvolvendo projetos dentro da RS Driver. O networking no parque é excelente. Já recebemos comitivas e tivemos reuniões estratégicas com a administração municipal em busca de parcerias — diz.
Atualmente, a plataforma conta com cerca de 1,8 mil motoristas ativos cadastrados e aproximadamente 10 mil passageiros.
A empresa afirma que o planejamento prevê expansão para Porto Alegre e região metropolitana.
— Hoje, para atender toda a demanda, precisaríamos ter pelo menos o dobro de motoristas parceiros. Já estamos próximos de 10 mil passageiros em uma cidade de cerca de 190 mil habitantes, o que mostra espaço relevante para crescimento — afirma.
Modelo de operação
Um dos diferenciais está no atendimento direto a motoristas e passageiros, além de processos de validação dos parceiros cadastrados.
— Quando existe algum problema, o usuário fala diretamente conosco. O motorista também conversa com a equipe. Todos passam por análise documental, levantamento de histórico criminal e os veículos são monitorados via GPS — ressalta Jair.
No modelo de negócio adotado pela empresa, o motorista recebe integralmente o valor da corrida.
Para acessar chamadas na plataforma, o parceiro realiza depósitos em uma carteira digital dentro do aplicativo. A empresa cobra tarifa fixa de R$ 1 por corrida concluída, enquanto o pagamento da viagem é feito diretamente ao motorista, sem intermediação financeira da plataforma.