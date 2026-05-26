Conheça Fábio Machado, que assumirá a presidência da Portos RS

Machado integra o Conselho de Administração da Portos RS. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

O advogado Fábio Silveira Machado foi anunciado nesta terça-feira (26) como novo presidente da Portos RS. Ele assume o cargo após a saída de Cristiano Klinger, que estava à frente dos portos gaúchos desde maio de 2022. No momento, conforme a Secretaria de Logística e Transportes, ocorre um processo de transição.

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Fábio Machado é formado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Entrou na gestão pública como chefe do departamento de materiais do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), em 2009. Entre 2012 e 2015, foi consultor jurídico do Sanep.

Em 2016, no governo do então prefeito Eduardo Leite, tornou-se procurador-geral do Município e, entre 2017 e 2020, foi assessor especial da prefeita Paula Mascarenhas. No segundo governo dela, foi secretário de Governo e Ações Estratégicas. Em 2025, tornou-se conselheiro de administração da Portos RS.

Em entrevista a GZH, Fábio Machado afirma que a experiência no Conselho de Administração o preparou para assumir a chefia da empresa pública.

— Isso me dá um conhecimento muito bom em relação aos temas mais relevantes da empresa, em questões técnicas, administrativas, financeiras e jurídicas. Os temas mais relevantes passam pelo Conselho de Administração — disse.

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O novo presidente ressalta que a Portos RS é uma das empresas mais importantes do Rio Grande do Sul.

— A Portos RS é de extrema importância para o país do ponto de vista logístico. Nosso objetivo é uma aproximação cada vez maior com a comunidade e otimizar rotinas — afirma.

A transição na Portos RS não será imediata e deve acontecer ao longo dos próximos dias. Segundo Machado, ele ainda fará um diagnóstico mais aprofundado para assumir a administração da empresa.





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