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Como a ciência ajuda Pedro Osório e Cerrito a prever cheias e evitar tragédias

Após trauma em 1992, municípios do sul do Estado contam com ferramentas para antecipar reação a eventos climáticos

Douglas Dutra

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