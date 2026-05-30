Como a ciência ajuda Pedro Osório e Cerrito a prever cheias e evitar tragédias

Rio Piratini divide os municípios de Pedro Osório e Cerrito, no sul do Estado. Douglas Dutra / Agencia RBS

Uma enchente histórica em 1992 ficou marcada na memória dos moradores de Pedro Osório e Cerrito, no sul do Estado. A água do rio Piratini subiu cerca de 18 metros, chegou ao teto das casas, derrubou construções e a ponte que ligava os dois lados e fez com que famílias deixassem suas residências. Na época, as localidades formavam uma única cidade — Cerrito só se emancipou em 1995.

Mais de 30 anos depois, uma parceria entre as prefeituras, a Defesa Civil e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), através dos pesquisadores do Núcleo Integrado de Previsão (NIP), está mudando a forma como as cidades convivem com o risco das cheias. As ferramentas não impedem a elevação do rio, mas permitem que as autoridades saibam com antecedência quando vai acontecer.

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Através da parceria, foram instaladas três estações hidrometeorológicas em diferentes pontos do rio Piratini. Além disso, o monitoramento de outros pontos na bacia hidrográfica permite prever com mais de oito horas de antecedência o nível da água. Com a informação, autoridades podem se preparar para remover moradores de áreas de risco.

— Hoje esses dados técnicos e científicos nos dão muito mais segurança e tranquilidade. A gente vai trabalhar com o dado e dizer 'a água vai chegar daqui três, quatro horas'. Antes a gente não tinha essa segurança, era um "achômetro" — afirma o prefeito de Cerrito, Flavinho Vieira.

Ponte entre cidades foi destruída em enchente histórica de 1992. Douglas Dutra / Agencia RBS

Segundo o prefeito de Pedro Osório, Ricardo Alves, a partir da integração entre instituições foi possível a atualização dos planos de contingência do município.

— A gente tem uma precisão em tempo real da condição da bacia por completo e pode, no intervalo de algumas horas, fazer os devidos encaminhamentos e, se for necessário, socorrer e remover as pessoas da zona ribeirinha — diz Alves.

O coordenador regional da Defesa Civil, coronel Márcio André Facin, destaca que o monitoramento do rio Piratini elevou o patamar da prevenção em Cerrito e Pedro Osório.

— Hoje o rio Piratini, na ponte entre os dois municípios, tem duas estações, uma que é do Núcleo Integrado de Previsão e outra que é do Estado. Se uma parar de funcionar a outra ainda funciona — afirma.

Entre os dois municípios, cerca de mil pessoas vivem em áreas consideradas de risco. Douglas Dutra / Agencia RBS

Caso seja necessário remover moradores, Cerrito conta com um ginásio e igrejas com estrutura para receber os desabrigados. Já em Pedro Osório, o ginásio municipal fica justamente em uma área alagadiça. Nos casos em que é necessário remover moradores, a cidade conta com um salão paroquial e duas escolas. Somados, os dois municípios têm menos de 14 mil habitantes, dos quais estima-se que cerca de mil vivam em áreas de risco para inundações.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Cerrito, Eduardo Cardoso, o ginásio já possui uma estrutura pronta para receber desabrigados, além de contar com maquinário da prefeitura a de voluntários para a remoção de pessoas atingidas.

— A gente tem El Niño previsto para o segundo semestre. Vamos ficar sempre de olho na nossa área e seguir informando — explica.

"A gente fica mais tranquila"

Marta teve a casa coberta pela água na enchente de 1992. Douglas Dutra / Agencia RBS

Moradora de uma área próxima do rio há 40 anos, Marta Meireles Barros viu sua casa ficar praticamente coberta pela água na enchente de 1992.

— A gente achava que a casa ia embora, porque era muita água, tanto que chegou no teto. Graças a Deus a gente sobreviveu e a casa também, mas foi muito triste. Esse bairro aqui mesmo foi arrasado (...) Tem muita casa que o pessoal abandonou — recorda.

Com a escolha de não sair de casa, Marta conta agora com a tecnologia para monitorar o rio Piratini e ter segurança.

— A gente fica mais tranquila, tem mais conhecimento, tem mais aparelhos que medem o rio e a gente consegue acompanhar e se preparar. Se tiver que sair de novo, a gente sai, mas esperamos que não precise — diz.

Milton Souza, de 84 anos, passou pelas enchentes históricas de 1959, 1983 e 1992. Em 1983, ele teve a casa em que vivia derrubada pela força da água.

— Eu comprei um terreno e fiz uma casa nova 10 centímetros acima da enchente de 1959. Veio a de 1992 e botou um metro dentro de casa, foi a maior de todas — recorda.

Sistema conta com tecnologias de ponta

Bacia do rio Piratini tem três estações hidrometeorológicas — duas na ponte entre os municípios. Douglas Dutra / Agencia RBS

O coordenador do NIP e professor de Hidrologia da UFPel, Samuel Beskow, explica que, além das estações hidrometeorológicas, o monitoramento do rio Piratini envolveu um levantamento inédito com drone utilizando um sensor LiDAR, que permite a criação de um mapa 3D do relevo.

Desde que as novas ferramentas foram instaladas até agora, não houve nenhuma situação grave em que moradores ribeirinhos precisassem ser removidos.

— Nós tivemos vários momentos críticos em que a gente já usou o sistema que desenvolvemos para dizer que não havia a necessidade de remover ninguém (...) é tanto para dizer que precisa tirar o pessoal das casas, mas também é usado para dar segurança e dizer que não vai acontecer — explica Beskow.

Ciência se tornou uma aliada das gestões

O coordenador regional da Defesa Civil, Márcio Facin, avalia que o grande diferencial que eleva a segurança de Pedro Osório e Cerrito para eventos extremos é a confiança dos gestores públicos na ciência.

— Os poderes executivos desses municípios abriram as portas dos seus gabinetes para a ciência. Foi só isso — resume.

Para o prefeito de Cerrito, os efeitos das mudanças climáticas são evidentes e a confiança na ciência é fundamental para enfrentar esses novos desafios.

— A gente tem que trazer a ciência para o nosso lado. Infelizmente, existem os que não acreditam que está aumentando a temperatura, que as geleiras estão derretendo, mas nós acreditamos — diz Vieira.

Na mesma linha, o prefeito de Pedro Osório aponta que a tomada de decisões baseada na ciência ajuda a preservar a economia do município.

— O comércio de Pedro Osório foi totalmente atingido na enchente de 1992, então a gente sabe que numa eventual nova enchente, os empregos do município serão muitíssimo atingidos (...) O aprendizado é trabalhar de forma integrada, confiar nos estudos, na ciência e planejar nossas cidades para enfrentar os eventos adversos que hoje são cada vez mais frequentes em todos os lugares — reconhece.



