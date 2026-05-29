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Com medo de novas cheias, agricultores da Ilha dos Marinheiros alteram plantio para áreas altas

Estratégia busca proteger hortaliças em terrenos elevados antes que previsão de chuvas mais intensas se confirme

Joanna Manhago

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