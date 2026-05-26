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Dia do Desafio
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Cidades do Sul promovem maratona de atividades gratuitas e competições

Mobilização organizada pelo Sesc propõe 15 minutos de atividade física e terá ações gratuitas em municípios como Pelotas, Bagé, Jaguarão, Chuí e Santa Vitória do Palmar

Igor Islabão

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