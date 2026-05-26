Cidades do Sul promovem maratona de atividades gratuitas e competições

Aulas de ritmos, ginástica e alongamento serão oferecidas sem custo no centro de Pelotas durante a mobilização de saúde. Alex Bandeira / Sesc

Municípios da Zona Sul e da Campanha recebem, nesta quarta-feira, 27, a programação da 30ª edição do Dia do Desafio, iniciativa mundial que incentiva a prática de atividade física e hábitos saudáveis. Coordenada internacionalmente pela Associação Internacional de Esporte para Todos e realizada no Brasil pelo Sesc, a mobilização convida a população a interromper a rotina por pelo menos 15 minutos para se movimentar. Após o encerramento do antigo formato de disputa entre localidades, a campanha passou a priorizar o autodesafio, a saúde e a integração comunitária. Neste ano, as ações na região também estarão associadas a atos solidários, com arrecadação de alimentos, leite e incentivo à doação de sangue.

A abertura do cronograma regional começará em Jaguarão de forma inusitada, com a Rústica Noturna iniciando exatamente à 0h01min no Largo das Bandeiras. Em Pelotas, o principal ponto de encontro dos participantes será o Mercado Público, no centro da cidade. A partir das 9h, o espaço recebe aulas gratuitas de ritmos, ginástica e alongamento, com acompanhamento de profissionais de educação física. O planejamento pelotense contará ainda com a presença do Corpo de Bombeiros, do 5º Batalhão de Polícia de Choque e da Escola de Trânsito, além de serviços para aferição de pressão arterial.

Ao anoitecer, os exercícios na maior cidade da Zona Sul seguem com passeio ciclístico e corrida. Às 20h, o grupo Pedal Domingueira promove um trajeto sobre duas rodas com saída em frente ao Carrefour. Depois, às 21h30min, ocorre a Corrida Noturna, com percurso urbano de três quilômetros e largada no Ginásio Municipal Professor Orocindo Azevedo, o Karosso. A unidade do Sesc Pelotas, na Rua Gonçalves Chaves, também organiza o Desafio da Esteira, das 8h às 18h, onde os inscritos devem percorrer a maior distância possível em 15 minutos, mediante a entrega de um litro de leite ou um quilo de mantimento não perecível. Em paralelo, o projeto pela Vida busca reforçar os estoques do Hemocentro Regional, com atendimento das 7h30min às 18h. Conforme Luís Fernando Parada, diretor do centro local, o roteiro foi construído para envolver indivíduos de todas as idades de maneira acessível.

Na Campanha, o cronograma de Bagé vai se concentrar na Praça Silveira Martins, das 8h às 19h. Um dos grandes destaques do município será o teste das forças de segurança, marcado para as 17h, reunindo representantes do Exército, da Brigada Militar e dos bombeiros em provas de cabo de guerra, flexão, supino reto e velocidade com kettlebell. Ao longo do dia, os bajeenses terão treino físico militar, gincana intergeracional unindo crianças e idosos, além de modalidades esportivas como vôlei e câmbio. O departamento assistencial também fará o recolhimento de caixas de leite do tipo UHT para repassar a entidades beneficentes.

A mobilização se estende para outros pontos do extremo do Estado. No Chuí, a agenda inicia pela manhã com caminhada escolar na Avenida Uruguai, seguindo à tarde com disputas de ritmos. À noite, às 21h, a quadra da unidade recebe o torneio de futebol de arena X1 das Nações, reunindo moradores de diferentes nacionalidades na divisa com o Uruguai. Já em Santa Vitória do Palmar, a Praça General Andréa concentra os atos a partir das 13h30min, incluindo ioga, dança, disputas de basquete e handebol, além de tirolesa e apresentações musicais.

Todas as atividades promovidas pelo Sesc nos municípios participantes têm entrada gratuita. A organização orienta que quem participar leve alimentos não perecíveis para doação nos pontos de coleta.



