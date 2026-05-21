Cidade na fronteira com o RS pode fazer parte de roteiro do papa Leão XIV no Uruguai

Papado de Leão XIV começou em maio de 2025, após a morte do papa Francisco. Andreas SOLARO / AFP

Fontes da Igreja Católica do Uruguai informaram que, em novembro, o papa Leão XIV irá visitar o país. O roteiro inclui celebrações na capital, Montevidéu, e na cidade de Florida.

De acordo com o portal Telemundo, do Canal 12, e o jornal El País, resta definir a terceira cidade a ser visitada pelo Pontífice. As cotadas são Rivera, que faz fronteira com a cidade gaúcha de Santana do Livramento, e Paysandú, na fronteira com a Argentina.

Com uma população de aproximadamente 103 mil pessoas, Rivera fica a cerca de 500 quilômetros de Montevidéu. Já a cidade vizinha de Santana do Livramento, com 87 mil habitantes, fica a 492 quilômetros de Porto Alegre.

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Detalhes pendentes

O Vaticano ainda não definiu a data exata nem quantos dias Leão XIV vai passar no Uruguai. A duração estimada da visita é de um a três dias.

Em nota publicada após a divulgação da notícia, a Conferência Episcopal do Uruguai disse que "existe uma alta probabilidade de que o Santo Padre visite o Uruguai".

"A eventual visita do papa Leão será motivo de profunda alegria para a Igreja e para todo o povo uruguaio. Permanecemos esperançosos e agradecidos ante esta possibilidade", diz o texto, assinado pelo cardeal Daniel Sturla e dois bispos.

A cúpula da Igreja Católica uruguaia analisa locais para realizar a missa central em Montevidéu. A definição será feita em conjunto com a segurança do Papa e o governo da capital.

O papa João Paulo II visitou o Uruguai em 1987 e 1988. Uma cruz foi erguida no local onde o polonês celebrou uma missa, no bairro de Tres Cruces. A viagem inspirou o roteiro do filme O banheiro do Papa (2007), que retrata o impacto da visita do antigo Pontífice à cidade de Melo, também próxima da fronteira com o Brasil.

Viagens apostólicas

Também está prevista uma viagem de Leão XIV à Argentina — terra do antecessor, papa Francisco, que morreu em abril de 2025.

Desde que assumiu o papado, em maio do ano passado, Leão XIV já realizou viagens apostólicas para Turquia, Líbano, Mônaco, Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial.