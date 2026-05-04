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Centro vai oferecer cursos gratuitos para operar tratores, drones e máquinas agrícolas no RS

Nova estrutura do Senar entre Bagé e Hulha Negra terá aulas práticas e teóricas, com hospedagem, alimentação e transporte sem custo aos alunos

Mariana Muza

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Lívia Monteiro

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