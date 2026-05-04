Centro vai oferecer cursos gratuitos para operar tratores, drones e máquinas agrícolas no RS

Proposta é ampliar a qualificação de mão de obra para operar tecnologias cada vez mais presentes no agronegócio.. Lívia Monteiro / RBS TV

Produtores e trabalhadores rurais da Campanha gaúcha passarão a contar com um novo espaço de qualificação profissional voltado ao uso de tecnologias no campo. Um centro de formação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) começará a operar nas próximas semanas na BR-293, entre Bagé e Hulha Negra.

A estrutura oferecerá cursos gratuitos, com aulas teóricas e práticas, para capacitação no uso de máquinas e equipamentos agrícolas, como tratores, colheitadeiras, plantadeiras e drones.

A expectativa é atender até 400 pessoas por mês.

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Segundo o superintendente do Senar, Eduardo Condoreli, as atividades começam em caráter experimental nas próximas semanas.

— A partir da próxima semana, provavelmente no dia 11 de maio, nós iniciaremos treinamentos de maneira ainda experimental, fazendo com que haja um teste de toda a operação — adianta.

A inauguração oficial está prevista para 23 de maio.

Inauguração oficial está prevista para 23 de maio. Lívia Monteiro / RBS TV

Sem custos aos participantes

Além da formação gratuita, o Senar também custeará despesas dos participantes durante o período de capacitação.

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Segundo a diretora de Administração e Finanças da instituição, Fabiana Flores, os alunos terão transporte, hospedagem, alimentação e seguro sem cobrança.

— A pessoa que irá fazer o treinamento ela não terá nenhum tipo de custo, o Senar arcará com todas as despesas, despesas de transporte, alimentação, estadia, os alunos terão seguro, então terão os locais para as aulas teóricas, aulas práticas aqui no centro de formação e eles não terão custo algum nessa semana que estarão em aula no Senar.

A expectativa é atender até 400 pessoas por mês. Lívia Monteiro / RBS TV

Durante o curso, a instituição oferecerá hospedagem e transporte entre hotel e centro de formação.

As inscrições deverão ser feitas a partir de 23 de maio nos sindicatos rurais de cada município.

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Estrutura e impacto econômico

A obra começou em fevereiro de 2025. A escolha da localização levou em conta o potencial de crescimento da agricultura na região e a proximidade com o Porto de Rio Grande.

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O centro conta com 11 salas de aula, quatro laboratórios e cinco pavilhões voltados às atividades práticas.

A proposta é ampliar a qualificação de mão de obra para operar tecnologias cada vez mais presentes no agronegócio.