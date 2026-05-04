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Oito indiciados
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Caso IFSul: polícia investiga se houve outros atos infracionais além de cyberbullying

Equipamentos eletrônicos dos alunos investigados foram apreendidos e estão sob análise da perícia; novo inquérito pode ser aberto

Gabriel Veríssimo

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