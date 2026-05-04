Caso IFSul: polícia investiga se houve outros atos infracionais além de cyberbullying

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Pelotas ainda investiga se os adolescentes indiciados por criar e divulgar uma lista com termos depreciativos e de cunho sexual contra cerca de 30 alunas do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) podem ter cometido outros atos infracionais.
A investigação do caso foi concluída na quinta-feira (30), com o indiciamento dos oito adolescentes por ato infracional análogo ao crime de cyberbullying.
Segundo a delegada titular da DPCA e responsável pelo caso, Lisiane Matarredona, durante as diligências foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência dos oito alunos indiciados. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, como computadores, notebooks e celulares.
Todo o material foi encaminhado ao Instituto-Geral de Perícias (IGP), em Porto Alegre, e está sendo analisado. Essa etapa tem como objetivo apurar se a conduta se restringe apenas à lista ou se haveria outras infrações.
— Todos [os mandados] foram cumpridos. Nós montamos uma operação policial nesse sentido, todos os mandados foram cumpridos concomitantemente. Se descobrirmos alguma coisa, vamos instaurar um novo procedimento — explica a delegada.
Apesar de o material ainda estar sendo analisado pelo IGP, a delegada afirma que é possível comprovar a materialidade e a autoria dos atos infracionais com o que foi apurado até o momento.
Como foi a investigação
O trabalho da polícia iniciou com os depoimentos de vítimas, testemunhas e integrantes da direção do IFSul. Ao todo, o caso gerou 14 denúncias formais feitas por estudantes, todas menores de idade.
A etapa seguinte foi a operação policial que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dos alunos. Logo depois, os oito jovens foram interrogados pela polícia na presença dos pais.
Matarredona explica que, a partir desses elementos, a polícia conseguiu concluir que havia indícios de autoria e de materialidade em relação ao ato infracional de cyberbullying.
A legislação que tipifica o crime foi sancionada em 2024 e define a prática como intimidação sistemática realizada em ambiente virtual. Como os investigados têm entre 12 e 17 anos, eles respondem por ato infracional, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e não pelo Código Penal aplicado a adultos.
Em caso de julgamento favorável ao inquérito policial, os jovens sofrer medidas socioeducativas previstas no ECA.