Caso IFSul: polícia investiga se houve outros atos infracionais além de cyberbullying

Lista com termos de cunho sexual gerou protesto entre estudantes do instituto. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Pelotas ainda investiga se os adolescentes indiciados por criar e divulgar uma lista com termos depreciativos e de cunho sexual contra cerca de 30 alunas do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) podem ter cometido outros atos infracionais.

A investigação do caso foi concluída na quinta-feira (30), com o indiciamento dos oito adolescentes por ato infracional análogo ao crime de cyberbullying.

Segundo a delegada titular da DPCA e responsável pelo caso, Lisiane Matarredona, durante as diligências foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência dos oito alunos indiciados. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, como computadores, notebooks e celulares.

Todo o material foi encaminhado ao Instituto-Geral de Perícias (IGP), em Porto Alegre, e está sendo analisado. Essa etapa tem como objetivo apurar se a conduta se restringe apenas à lista ou se haveria outras infrações.

— Todos [os mandados] foram cumpridos. Nós montamos uma operação policial nesse sentido, todos os mandados foram cumpridos concomitantemente. Se descobrirmos alguma coisa, vamos instaurar um novo procedimento — explica a delegada.

Apesar de o material ainda estar sendo analisado pelo IGP, a delegada afirma que é possível comprovar a materialidade e a autoria dos atos infracionais com o que foi apurado até o momento.

Como foi a investigação

O trabalho da polícia iniciou com os depoimentos de vítimas, testemunhas e integrantes da direção do IFSul. Ao todo, o caso gerou 14 denúncias formais feitas por estudantes, todas menores de idade.

A etapa seguinte foi a operação policial que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dos alunos. Logo depois, os oito jovens foram interrogados pela polícia na presença dos pais.

Matarredona explica que, a partir desses elementos, a polícia conseguiu concluir que havia indícios de autoria e de materialidade em relação ao ato infracional de cyberbullying.

A legislação que tipifica o crime foi sancionada em 2024 e define a prática como intimidação sistemática realizada em ambiente virtual. Como os investigados têm entre 12 e 17 anos, eles respondem por ato infracional, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e não pelo Código Penal aplicado a adultos.