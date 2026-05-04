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Buscas por pescadores desaparecidos na Lagoa dos Patos chegam ao quarto dia

Dois homens morreram após naufrágio no sul do Estado; bombeiros e Marinha seguem à procura de outros dois tripulantes

Joanna Manhago

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Gabriel Veríssimo

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