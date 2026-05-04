Buscas por pescadores desaparecidos na Lagoa dos Patos chegam ao quarto dia

Informação preliminar indica que o grupo teria saído de São José do Norte. Divulgação/Corpo de Bombeiros

As buscas por vítimas de um naufrágio na Lagoa dos Patos, em Pelotas, entram no quarto dia nesta segunda-feira (4). Segundo o Corpo de Bombeiros, as condições climáticas são mais favoráveis para a operação.

O número de ocupantes da embarcação foi novamente revisado e voltou a quatro pescadores. A informação preliminar indica que o grupo teria saído de São José do Norte.

Dois homens já foram encontrados mortos entre sábado (2) e domingo (3). Eles foram identificados como Marlom Lopes da Silva e Tales Silva Sales. Os corpos de ambos foram encaminhados para São José do Norte, onde residiam, o sepultamento de Tales aconteceu às 10h desta segunda, enquanto o de Marlom está previsto para às 17h30min.

As equipes seguem mobilizadas na procura pelos outros dois desaparecidos.

— Hoje a gente está com o tempo limpo, com boa visibilidade. Está bastante favorável para dar seguimento às buscas — afirmou o capitão Bolivar de Oliveira Gomes, comandante da 2ª Companhia de Bombeiro Militar do 3º Batalhão de Bombeiro Militar.

O caso teve início na noite de sexta-feira (1º), por volta das 20h30min, quando bombeiros foram acionados após relatos de que duas pessoas estariam sobre a estrutura de uma embarcação à deriva, a cerca de 10 milhas náuticas da margem, na altura da Lagoa dos Patos.

Ao chegarem ao local, as equipes não localizaram nem a embarcação nem as vítimas. Posteriormente, foi confirmado que se tratava de um barco de pesca e que quatro pessoas estavam a bordo.

Segundo os bombeiros, divergências em informações iniciais são comuns nesse tipo de ocorrência, já que pescadores frequentemente saem sem comunicar oficialmente o número total de tripulantes.

Área de buscas foi redefinida

Equipes passaram a concentrar as buscas em um quadrante específico da lagoa, entre a região da Ilha da Feitoria e o Estreito. Igor Islabão / Agencia RBS

Com base nos pontos onde os corpos foram localizados, as equipes passaram a concentrar as buscas em um quadrante específico da lagoa, entre a região da Ilha da Feitoria e o Estreito, já na área de São José do Norte.

— Uma das vítimas foi encontrada próxima ao Estreito, o que indica a influência das correntes e do vento. A partir disso, definimos uma área mais direcionada, onde provavelmente os outros dois desaparecidos devem ser localizados — explicou o capitão.

Participam da operação equipes de Pelotas e São José do Norte, além da Marinha do Brasil, com embarcações e aeronave.

Clima influencia operação

As condições climáticas têm impactado diretamente o andamento das buscas. Nos últimos dias, vento forte e instabilidade dificultaram a navegação e reduziram a visibilidade.

— O vento não impede, mas dificulta bastante. A gente precisa reduzir a velocidade e redobrar o cuidado. Já a visibilidade é fundamental, inclusive para o uso de aeronaves — detalhou o comandante.

Segundo ele, o cenário desta segunda-feira é mais favorável, o que aumenta a expectativa de avanço ao longo do dia.

O capitão também reforçou que havia alerta de condições adversas para a região na noite do acidente, com previsão de chuva e vento forte.

— É importante que as pessoas respeitem os alertas da Defesa Civil. Mesmo assim, houve a saída para a lagoa — afirmou.

A Marinha do Brasil instaurou inquérito para apurar as causas e circunstâncias do acidente.

