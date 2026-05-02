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Bombeiros e Marinha buscam por desaparecidos na Lagoa dos Patos; um corpo foi encontrado

Embarcação com quatro tripulantes ficou totalmente submersa após vento e chuva forte na noite de sexta-feira

Zero Hora

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