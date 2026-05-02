Bombeiros e Marinha buscam por desaparecidos na Lagoa dos Patos; um corpo foi encontrado

Ponto azul no mapa indica o local onde um barco desapareceu com quatro pessoas a bordo na Lagoa dos Patos. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros confirmou uma morte após o acidente com barco ocorrido na sexta-feira (1º). Outros três tripulantes seguem desaparecidos, segundo a Marinha. O naufrágio aconteceu na Lagoa dos Patos, por volta 20h, próximo à Ilha Marechal Deodoro, em Pelotas.

Na manhã deste sábado, Marinha e Corpo de Bombeiros seguem as buscas pelos desaparecidos. De acordo com a última atualização, por volta das 11h50min, o corpo de uma das vítimas foi localizado próximo à boia do Flamengo. As equipes trabalham para remover o corpo de local de difícil acesso, com muitas redes.

Os nomes dos tripulantes não foram confirmados oficialmente. As buscas acontecem de forma ininterrupta desde a madrugada de sábado e seguem durante a manhã e tarde. O Corpo de Bombeiros usa drones nas buscas pelos três pescadores desaparecidos. Segundo a corporação, mergulhadores não serão acionados por causa da grande extensão da área de busca e da profundidade da lagoa, que varia entre três e cinco metros. Uma aeronave da Marinha será utilizada para auxiliar na procura. As buscas seguirão pela noite de sábado e pela madrugada de domingo.

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De acordo com os bombeiros, o casco da embarcação de pesca artesanal está totalmente submerso. A suspeita é de que o incidente tenha sido causado pelo vento forte e pela chuva que atingiu a região.

Em nota divulgada no começo da tarde deste sábado, o Comando do 5º Distrito Naval informou que, além da aeronave, mobilizou um rebocador de alto-mar para as buscas.

Nota da Marinha

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 5º Distrito Naval (Com5ºDN), informa que tomou conhecimento, na noite desta sexta-feira (01), do naufrágio de uma embarcação pesqueira, com 4 tripulantes a bordo. O incidente ocorreu nas proximidades da Ilha Marechal Deodoro, em Pelotas-RS.

O SALVAMAR SUL iniciou as operações de busca e salvamento, determinando o envio de meios e militares para auxiliar no resgate. A Marinha do Brasil mobilizou a aeronave UH-12, que decolou em direção à área informada. Além disso, o Rebocador de Alto-Mar Tritão desatracou para auxiliar nas buscas.

Paralelamente, uma equipe da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul foi destacada para realizar buscas na região, com apoio de uma embarcação de casco semi-rígido. A Marinha do Brasil permanece empenhada nas buscas.

Solicitamos que qualquer informação sobre o caso seja repassada imediatamente ao SALVAMAR SUL, pelo telefone (53) 98419-9173, ou à Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, pelo telefone (53) 98402-0249.