Bombeiros buscam último desaparecido após naufrágio na Lagoa dos Patos, em Pelotas

As equipes de resgate concentraram esforços, na tarde deste domingo (3), para localizar o último ocupante de uma embarcação pesqueira que naufragou na Lagoa dos Patos, em Pelotas. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (1º), nas proximidades da Ilha Marechal Deodoro.

Diferentemente do que foi informado inicialmente pelas autoridades, o barco transportava três pessoas, e não quatro. Até o momento, dois corpos foram encontrados.

A segunda vítima foi localizada no final da manhã deste domingo na região do Estreito da Ilhota, área próximo ao município de São José do Norte. A identidade do homem ainda não foi confirmada oficialmente. No sábado (2), mergulhadores já haviam encontrado o corpo de Marlon Lopes da Silva, 26 anos.

Operação de buscas

O trabalho de resgate é realizado de forma ininterrupta, e hoje completam-se 48 horas de operação. As buscas ganharam o reforço da Marinha do Brasil, que utiliza a aeronave UH-12 e o Rebocador de Alto-Mar Tritão, além de embarcações da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Pelotas, a correção no número de vítimas ocorreu após o cruzamento de informações. Inicialmente, os relatos sobre o total de ocupantes eram desencontrados, variando entre dois e quatro passageiros.

Neste domingo, as equipes focam a varredura na região da Ilha da Feitoria. Além das embarcações, drones são utilizados para ampliar a visualização da superfície. O uso de mergulhadores é pontual, devido à extensão da área e profundidade da lagoa, que oscila entre três e cinco metros.

A Marinha do Brasil informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas e as circunstâncias do naufrágio. Na noite do acidente, o relato de testemunhas indicava condições climáticas adversas, com chuva e vento forte na região.



