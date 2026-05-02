Barco com quatro pessoas desaparece na Lagoa dos Patos, em Pelotas

Ponto azul no mapa indica o local onde um barco desapareceu com duas pessoas na Lagoa dos Patos. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Quatro pessoas desapareceram após uma embarcação naufragar na Lagoa dos Patos, em Pelotas, no sul do Estado. Os bombeiros do município fazem buscas desde as 20h de sexta-feira (1º), com auxílio da Marinha. Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado (2) e outras três vítimas seguem desaparecidas — a informação inicial era de três desaparecidos.

Conforme a equipe, chovia e ventava forte no momento da ocorrência, próximo à Ilha da Feitoria. Os bombeiros que fazem as buscas têm as coordenadas do último ponto onde o barco foi visto.

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