Barco com quatro pessoas desaparece na Lagoa dos Patos, em Pelotas

Quatro pessoas desapareceram após uma embarcação naufragar na Lagoa dos Patos, em Pelotas, no sul do Estado. Os bombeiros do município fazem buscas desde as 20h de sexta-feira (1º), com auxílio da Marinha. Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado (2) e outras três vítimas seguem desaparecidas — a informação inicial era de três desaparecidos.
Conforme a equipe, chovia e ventava forte no momento da ocorrência, próximo à Ilha da Feitoria. Os bombeiros que fazem as buscas têm as coordenadas do último ponto onde o barco foi visto.
As identidades dos tripulantes desaparecidos ainda não foram divulgadas. A Marinha deve participar das buscas na manhã deste sábado (2).