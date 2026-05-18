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"Conexões que aquecem"
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Associação lança campanha do agasalho com foco em roupas masculinas de inverno

Ação foi lançada nesta segunda-feira (18) e segue até 15 de junho; iniciativa prioriza peças de inverno para homens, crianças e famílias em situação de vulnerabilidade

Gabriel Veríssimo

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