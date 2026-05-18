Associação lança campanha do agasalho com foco em roupas masculinas de inverno

Pontos de coleta estão distribuídos em cinco locais. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

A Campanha do Agasalho da Associação Comercial de Pelotas (ACP) foi lançada oficialmente na manhã desta segunda-feira (18), com foco na arrecadação de roupas masculinas de inverno, consideradas as peças de maior necessidade neste ano.

As doações podem ser feitas até 15 de junho em cinco pontos de coleta distribuídos pela cidade: Associação Comercial de Pelotas (Rua Sete de Setembro, 274), Clube Brilhante (Rua Pinto Martins, 349), Pelotas Parque Tecnológico (Avenida Domingos de Almeida, 1785), Treichel (Avenida Fernando Osório, 4842) e MG Contabilidade (Avenida Duque de Caxias, 390).

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Segundo a presidente da ACP, Elise Gioielli, a maior dificuldade das campanhas de inverno segue sendo a baixa arrecadação de peças masculinas. Ela destaca que o período de frio no Rio Grande do Sul se estende por vários meses.

— Nós precisamos ter em mente que o inverno começou em abril e vai até setembro. Hoje nós estamos solicitando mais arrecadação masculina, porque acaba que o público masculino fica mais prejudicado — afirma.

Além das roupas masculinas, a campanha também prioriza a arrecadação de jaquetas infantis, meias, cachecóis e cobertores. A entidade reforça a importância de que as peças estejam em boas condições de uso.

— As doações todas são sempre bem-vindas, mas nós queremos roupas boas, roupas que façam realmente sentido doar. Não é descarte, e sim uma doação — diz a presidente.

Esta edição da campanha conta pela primeira vez com parceria da Defesa Civil Estadual, que atuará junto à ACP e ao projeto Parceiros Voluntários no direcionamento das doações e na identificação de públicos mais vulneráveis.

De acordo com o coordenador regional da Defesa Civil, coronel Márcio André Facin, a integração busca tornar a distribuição mais eficiente durante o período de frio intenso.

— Nós temos um protocolo da Defesa Civil, que é a entrega desses recursos para as assistências sociais, sobretudo dos municípios. Nesta parceria, vamos auxiliar a ACP em tudo aquilo que ela necessitar para fazer chegar — afirma.

Também são recebidas doações financeiras via PIX (53 99930-7179), destinadas à compra de itens de inverno para famílias atendidas pela campanha.

Em paralelo

A prefeitura de Pelotas também lançou, semana passada, a Campanha do Agasalho 2026. A iniciativa, organizada pelo Executivo municipal, integra a rede de ações de solidariedade do inverno e já começou a receber as primeiras doações.

A campanha tem como foco a arrecadação de agasalhos, cobertores, meias, calçados e roupas de inverno, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas pela rede de assistência social do município.

Os itens podem ser entregues em diversos pontos de coleta distribuídos pela cidade, incluindo secretarias municipais, órgãos públicos, instituições parceiras e espaços como o Mercado Central, o Shopping Pelotas e a Rodoviária.



