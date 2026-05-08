Após incêndio, restauração de estação ferroviária histórica em Cerrito é orçada em R$ 960 mil

Um laudo técnico detalha a extensão dos danos e o custo para recuperar a Estação Ferroviária de Cerrito, marco inicial do núcleo urbano da cidade, atingida por um incêndio na madrugada de 18 de abril. O levantamento aponta que a reforma completa do conjunto histórico exigirá um investimento de mais de R$ 960 mil.
O fogo consumiu elementos estruturais e decorativos originais do prédio principal, que possui 285 metros quadrados. Conforme o relatório de danos, o local estava desocupado e sem rede elétrica ligada no momento do sinistro.
Os principais prejuízos identificados foram na estrutura do telhado, com a destruição de tesouras em madeira de lei e o desabamento de metade da cobertura, com um custo estimado em R$ 262.100,00.
Portas e janelas históricas foram totalmente perdidas, com custo de reposição calculado em R$ 122.500,00. No interior do prédio o fogo destruiu forros, pisos e toda a instalação elétrica, além de comprometer a alvenaria, cuja recuperação deve custar R$ 145.400,00.
Patrimônio Imperial
Inaugurada em 1884 pela Princesa Isabel, a estação (antiga Estação Piratini) integrava a estrada de ferro Rio Grande-Bagé. O prédio é considerado o "marco fundamental" para a formação de Cerrito, pois deu origem à vila ferroviária que expandiu o município.
Antes de ficar sem uso, a edificação serviu como sede da Câmara de Vereadores da cidade até 2021. O conjunto arquitetônico totaliza 423 metros quadrados de área construída e está inserido em uma faixa de domínio da linha férrea que ainda recebe transporte de cargas.
A prefeitura de Cerrito busca agora viabilizar os recursos necessários para a obra. Em maio de 2026, a administração intensificou contatos políticos para a captação de emendas parlamentares e auxílio junto a outras esferas de governo.
O projeto de recuperação prevê que a estação não seja apenas reconstruída, mas transformada em um centro cultural para a comunidade, preservando a memória ferroviária do Rio Grande do Sul.
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