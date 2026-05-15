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Após ameaça de romper contrato, prefeitura de São Lourenço do Sul busca gestão compartilhada com Corsan

Prefeitura recua de plano de municipalização e aposta em modelo conjunto para tentar melhorar abastecimento de água e ampliar investimentos

Joanna Manhago

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